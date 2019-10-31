Лоліта: Всі чоловіки хочуть зі мною одружитися

Співачка Лоліта Мілявська, яка вимагає, щоби суд визнав фіктивним її п'ятий шлюб, уже почала ходити на побачення. Проте артистка попереджає: кастинг на чоловіка №6 буде дуже суворим.

Майбутній обранець 55-річної Лоли має бути "не малоліткою" та добре заробляти. Вочевидь, на відміну від чинного, Дмитра Іванова, про якого зірка говорити більше не бажає.

Про це вона розказала виданню "Собеседник".

"Щойно в мене з'явиться чоловік, я одразу ж його представлю. Хіба я схожа на черницю? По кутках ховатися не буду точно - я така людина. В мене зараз дуже багато залицяльників, я з задоволенням приймаю запрошення, хожу на побачення", - поділилася співачка.

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"Я оголосила одну річ. Усім, хто заробляє менше за мене, не підходити. Всім, хто не відбувся в житті, не підходити. Малолітками теж не цікавлюся... Це одноразове задоволення, в мене цього було достатньо. Я вже виросла!", - пояснила Лоліта.

На думку Мілявської, "мужик має утримувати родину" та витрачати гроші на свою жінку. За такого вона готова вийти заміж.

"Коли буде нормальний мужик, буде й весілля! Хоч десять! Яка різниця, скільки в тебе штампів у паспорті. Я ж не заради шлюбів зустрічаюся! Всі мужики, що були зі мною, хотіли на мені оженитися! І я ніколи їм у цьому не відмовляла. Я, мабуть, така баба, що потім вони мене забути не можуть", - зазначила зірка.

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Мілявська вважає, що шлюб виправданий лише тоді, коли він є задоволенням.

"Коли шлюб - робота, то чоловік повинен піти нах...й", - резюмувала вона.

А ще Лоліта, яка останнім часом помітно схудла, запевнила, що досягла цього не завдяки спорту.

"Я ненавиджу тренажерні зали. Ноги в мене все життя красиві. А живіт я ніколи не качаю. В моєму випадку це порожнє марнування часу", - сказала вона.

Нагадаємо, подейкують, Дмитро Іванов зраджував Лоліту з косметологинею.

Фото з Instagram Лоліти та Іванова