50-річна Зельвегер попозувала в спокусливих вбраннях та зізналася, що почувається мов дитина

Американська актриса Рене Зельвегер посвітила стрункими ніжками у фотосеті для журналу InStyle. А в інтерв'ю розказала, чи відчуває вона себе 50-річною.

Зі слів зірки, на свій ювілей, який був у квітні, вона веселилася, танцювала і забагато з'їла. Вік абсолютно не тисне на Рене.

"Мене це не гризе, бо цього не уникнути. Це привілей. І, я не знаю, я радше святкуватиму кожну фазу свого життя і буду присутня в ньому, ніж оплакуватиму те, що минуло", - поділилася вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 12 Ноя 2019 в 5:00 PST

Ціль Зельвегер - на кожному етапі свого життя бути спортивною, здоровою та продуктивною жінкою.

"Це не старіння. Це зростання! Це набуття найцінніших речей: досвіду, знань, витонченості та інтуїції", - запевнила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 12 Ноя 2019 в 6:00 PST

Рене вважає, що суспільство тоді почне цінувати зрілих жінок, коли вони самі почнуть визначати та висловлювати власну цінність. А в дечому зірка взагалі почувається "мов дитина".

"Я почуваюся енергійною, сповненою цікавості та захвату щодо того, що буде попереду", - зазначила Зельвегер, додавши, що ще обожнює гучно слухати музику в авті з відчиненими вікнами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 12 Ноя 2019 в 6:33 PST

Нагадаємо, раніше Зельвегер казала, що для щастя їй не обов'язково потрібні діти.

Як відомо, кілька років тому з актрисою відбувалися цікаві метаморфози. Зірці навіть закидали пластику - її обличчя так змінилося, що її перестали впізнавати. Сама Зельвегер пояснювала, що то від щастя. А згодом знову стала схожа на себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 12 Ноя 2019 в 7:02 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 12 Ноя 2019 в 7:31 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 12 Ноя 2019 в 8:02 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 12 Ноя 2019 в 8:31 PST