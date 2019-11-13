50-річна Зельвегер попозувала в спокусливих вбраннях та зізналася, що почувається мов дитина
Американська актриса Рене Зельвегер посвітила стрункими ніжками у фотосеті для журналу InStyle. А в інтерв'ю розказала, чи відчуває вона себе 50-річною.
Зі слів зірки, на свій ювілей, який був у квітні, вона веселилася, танцювала і забагато з'їла. Вік абсолютно не тисне на Рене.
"Мене це не гризе, бо цього не уникнути. Це привілей. І, я не знаю, я радше святкуватиму кожну фазу свого життя і буду присутня в ньому, ніж оплакуватиму те, що минуло", - поділилася вона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ціль Зельвегер - на кожному етапі свого життя бути спортивною, здоровою та продуктивною жінкою.
"Це не старіння. Це зростання! Це набуття найцінніших речей: досвіду, знань, витонченості та інтуїції", - запевнила актриса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Рене вважає, що суспільство тоді почне цінувати зрілих жінок, коли вони самі почнуть визначати та висловлювати власну цінність. А в дечому зірка взагалі почувається "мов дитина".
"Я почуваюся енергійною, сповненою цікавості та захвату щодо того, що буде попереду", - зазначила Зельвегер, додавши, що ще обожнює гучно слухати музику в авті з відчиненими вікнами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше Зельвегер казала, що для щастя їй не обов'язково потрібні діти.
Як відомо, кілька років тому з актрисою відбувалися цікаві метаморфози. Зірці навіть закидали пластику - її обличчя так змінилося, що її перестали впізнавати. Сама Зельвегер пояснювала, що то від щастя. А згодом знову стала схожа на себе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram