Мереживо та квіти: Міддлтон вигуляла "сукню мрії" від Alexander McQueen
19 листопада 2019, 10:42
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон стали почесними гостями щорічного телевізійного шоу Royal Variety Performance, за допомогою якого проводиться збір коштів для Королівської благодійної організації.
Принцові було простіше - він одягнувся в смокінг із метеликом. А от герцогині, чиї луки щоразу стають топ-темою в мережі, довелося постаратися. І Кейт не розчарувала: її вбрання Alexander McQueen світова преса вже охрестила "сукнею мрії".
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Як пише People, плаття Кетрін навіть нагадало її весільне, яке теж було від Alexander McQueen, і так само з квітками на мереживі.
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Нагадаємо, торік на шоу приходила вагітна Меган Маркл, яка несподівано взнала, що її чоловік Гаррі колись грав із Take That.
Фото з Instagram
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