Мереживо та квіти: Міддлтон вигуляла "сукню мрії" від Alexander McQueen

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон стали почесними гостями щорічного телевізійного шоу Royal Variety Performance, за допомогою якого проводиться збір коштів для Королівської благодійної організації.

Принцові було простіше - він одягнувся в смокінг із метеликом. А от герцогині, чиї луки щоразу стають топ-темою в мережі, довелося постаратися. І Кейт не розчарувала: її вбрання Alexander McQueen світова преса вже охрестила "сукнею мрії".

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Nov 18, 2019 at 1:06pm PST

Як пише People, плаття Кетрін навіть нагадало її весільне, яке теж було від Alexander McQueen, і так само з квітками на мереживі.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Nov 18, 2019 at 3:50pm PST

View this post on Instagram A post shared by Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) on Nov 18, 2019 at 10:36am PST

Нагадаємо, торік на шоу приходила вагітна Меган Маркл, яка несподівано взнала, що її чоловік Гаррі колись грав із Take That.

Фото з Instagram