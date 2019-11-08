Колір настрою синій: Міддлтон та Маркл нарізно вигуляли ефектні аутфіти

Герцогині Кембриджська та Сассекська, Кейт Міддлтон та Меган Маркл в один день з'явилися на людях - нарізно, але у вбраннях одного кольору.

38-річна Меган, яка разом із чоловіком побувала у меморіальному садку Field of Remembrance у Вестмінстері, вділася тепленько. На ній було пальтечко з альпаки від Sentaler.

Як пише The Huffington Post, коштує таке 1795 доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 7 Ноя 2019 в 6:16 PST

Тим часом загартована Кейт у Лондоні вигуляла сукню улюбленого бренду Emilia Wickstead. Разом із Вільямом вони зустрілися з постраждалими від пожежі Grenfell Tower та терористичних атак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 7 Ноя 2019 в 8:41 PST

Між іншим, 9-го листопада "дивовижна четвірка" має зібратися разом на урочистому заході Festival of Remembrance Service в Альберт-холлі.

Нагадаємо, подейкують, що принц Гаррі та Меган Маркл незабаром покинуть королівську родину.