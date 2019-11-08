Колір настрою синій: Міддлтон та Маркл нарізно вигуляли ефектні аутфіти
Герцогині Кембриджська та Сассекська, Кейт Міддлтон та Меган Маркл в один день з'явилися на людях - нарізно, але у вбраннях одного кольору.
38-річна Меган, яка разом із чоловіком побувала у меморіальному садку Field of Remembrance у Вестмінстері, вділася тепленько. На ній було пальтечко з альпаки від Sentaler.
Як пише The Huffington Post, коштує таке 1795 доларів.
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Тим часом загартована Кейт у Лондоні вигуляла сукню улюбленого бренду Emilia Wickstead. Разом із Вільямом вони зустрілися з постраждалими від пожежі Grenfell Tower та терористичних атак.
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Між іншим, 9-го листопада "дивовижна четвірка" має зібратися разом на урочистому заході Festival of Remembrance Service в Альберт-холлі.
Нагадаємо, подейкують, що принц Гаррі та Меган Маркл незабаром покинуть королівську родину.