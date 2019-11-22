Полякова про "Євробачення": Хочу, щоби попросили навколішки і грошей дали

Співачка Оля Полякова вважає, що українському шоубізнесу пішло лише на користь відключення російських каналів, адже це дало можливість розвиватися вітчизняним артистам.

А ще зірка повідомила, за яких умов вона погодиться представити Україну на "Євробаченні", та пояснила, чому не любить, коли її порівнюють із Lady Gaga.

Про це Оля говорила в інтерв'ю "Белорусскому партизану".

Оля Полякова виступила у Мінську та поговорила про президента Зеленського, "Євробачення" та зміни в українському шоубізнесі

"...Коли мене порівнюють із Леді Гагою, я не люблю. Як мене можна порівнювати з цією табуреткою?", - обурилася Полякова, яка не заперечує проти порівнянь із відомими красунями.

Артистка висловила свою думку щодо президента Володимира Зеленського.

"Мені здається, він чесна людина, але чи стане йому в пригоді ця якість у ролі президента, побачимо", - сказала вона.

Від планів змінити країну разом зі своєю жіночою партією Полякова не відмовилася.

"Я піду в політику, просто зараз трішки часу нема, я стадіони рву", - пояснила вона.

Не порівнюйте Олю з "табуреткою" Lady Gaga

На "Євробачення" Оля поки теж не збирається, хоча могла би.

"Не хочу, щоби мене відбирали, не хочу стояти в черзі за славою. Хочу, щоби мене попросили, бажано - впали навколішки та били чолом об підлогу з проханням представити країну. І щоби грошей дали - тоді це зовсім правильна схема! А ось такий принцип, коли ти витрачаєш якісь шалені гроші на національний конкурс, а потім тебе не обирають...", - зазначила співачка.

"Або обирають, і ти знову витрачаєш шалені гроші на підготовку. Все це неправильно. Держава має відправляти такого артиста, як я, виділяти йому грошей, присуджувати звання та одразу давати місце на престижному Байковому цвинтарі в Києві. Тобто забезпечувати всіма привілеями, котрі потрібні людині для повного щастя", - підсумувала Оля.

Якби Полякову добре попросили навколішках, вона могла би в'їхати на своєму коні на сцену "Євробачення"

А ще Полякова дала білорусам пораду: якщо хочуть, щоби народ почав слухати своїх артистів, треба повідключати російські канали.

"У нас була точно така сама ситуація, доки не відключили російські телеканали. Точно так само, як ви, ми не цінували своїх артистів. Я це добре знаю, оскльки давно билася об цю стіну. Російських артистів, котрі приїжджали до нас просто заробляти гроші, катали на мерседесах та цілували в дупу. При цьому український шоубізнес був задрипаний, у стоптаному взутті та дешевих костюмах. Ми виступали практично безкоштовно", - поділилася зірка.

Співачка порадила білорусам повідключати російські телеканали

"І лише тоді, коли українські медіа звернули увагу на внутрішній ринок, ми у своїй країні стали суперзірками, які роблять прекрасні шоу. Сьогодні ми маємо можливість заробляти, вкладати ці гроші в розвиток шоубізнесу. А росіяни, що приїжджають до нас зі своїми трьома ліхтарями на сцені та задником 20-річної давнини, вже не можуть скласти нам конкуренцію", - заявила Оля.

Нагадаємо, нещодавно Полякова розказала, скільки коштують її сценічні костюми. І це шестизначна сума у євро.

Фото з Instagram Полякової