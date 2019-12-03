"Побачила і оніміла від щастя": Повалій оголосила про народження онука

У співачки Таїсії Повалій не вийшло дати ювілейний концерт у Києві, зате до свого 55-річчя вона отримала від долі набагато цінніший дарунок: народження першого онука.

Хлопчик народився в сина артистки Дениса та невістки Світлани.

Про це бабуся Тая оголосила журналістам після свого концерту в Москві, пишуть "Дни.ру".

36-річний син Повалій уперше став татком

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"Я так довго чекала на цю подію. Побачила онука та оніміла від щастя. Я думала лише про те, наскільки бездоганна природа, про те, що ця маленька людинка - моє продовження, в ньому моя кров, моя порода", - поділилася Повалій.

"Я скасувала все, щоби побільше часу проводити вдома, з родиною, з онуком. Міняю йому сама памперси і радію тому, як малюк росте, як посміхається", - зазначила вона.

Таїсія пояснила, що раніше не говорила про народження хлопчика, бо її про це просили син та невістка. Але їй страшенно подобається офіційний статус бабусі.

Нагадаємо, Денис та Світлана у своїх Instagram постили чимало "вагітних" фото і не робили секрету зі статі малюка. Проте новину про народження первістка трохи "притримали", і лише зараз у їхніх сторі з'явилися відео початку пологів. Денис знімав Лану з переймами, коли вони визначалися, чи пора вже їхати народжувати.

Невістка співачки народила хлопчика

Новоспечені батьки трохи зачекали, перш ніж почати ділитися відео з пологів

Як відомо, Повалій обіцяла стати відмінною бабусею і активно помагати глядіти малюка.

Фото з Instagram Повалій, її сина та невістки