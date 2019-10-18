Повалій про скасування ювілейного концерту: Хотілося дива, але потрібен час

Ювілейний концерт Таїсії Повалій цього року таки не відбудеться.

Про це співачка сама повідомила в Instagram.

"Ювілейний концерт цього року не відбудеться. Це, з одного боку, мене засмучує, а з іншого - я розумію, що потрібно ще час, а це значить, що мені знову доведеться не старіти", - написала Тая.

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"Скажу чесно, шалено хотілося дива! Адже це так важливо для мене! Рідні мої! Артиста визначає слухач і глядач. Я бачу, відчуваю, відчуваю вашу потужну підтримку! Я хочу сказати вам дякую!" - зазначила вона.⠀

Але для концерту в Україні ще не час - вважає Тая

Нагадаємо, Повалій планувала дати ювілейний концерт у Києві 10-го грудня, але його скасували. Однак співачка мала надію, що знайде іншу локацію. Але теж не склалося.

В інтерв'ю ТаблоID Таїсія зазначила, що всі випробування приймає з честю і сприймає як досвід.

Фото з Instagram

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