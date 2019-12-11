Топ лідерів до 30-ти: міністерка Новосад, співачка Паш і дизайнер Фролов
11 грудня 2019, 17:13
Міністри Михайло Федоров та Ганна Новосад, дизайнер Іван Фролов, артистка Аліна Паш та режисер Наріман Алієв опинилися у топі молодих лідерів віком до 30-ти.
Церемонія нагородження премією Top 30 Under 30 за версією українського англомовного видання Kyiv Post відбулася 10-го грудня.
Також серед лауреатів ЛГТБ-активіст та режисер Юрій Двіжон, вчитель Олександр Черкас, юристка Ірина Шиба та інші.
Фото JetSetter
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