Топ лідерів до 30-ти: міністерка Новосад, співачка Паш і дизайнер Фролов

11 грудня 2019, 17:13

Міністри Михайло Федоров та Ганна Новосад, дизайнер Іван Фролов, артистка Аліна Паш та режисер Наріман Алієв опинилися у топі молодих лідерів віком до 30-ти.

Церемонія нагородження премією Top 30 Under 30 за версією українського англомовного видання Kyiv Post відбулася 10-го грудня.

Також серед лауреатів ЛГТБ-активіст та режисер Юрій Двіжон, вчитель Олександр Черкас, юристка Ірина Шиба та інші.

 
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наймолодший в історії українського уряду

 
Міністерка освіти і науки Ганна Новосад
 
У сукнях від Івана Фролова ходять не лише зірки шоу-бізнесу, а й перша леді
 
Співачка Аліна Паш, яка виступала на Ході гідності 24-го серпня
 
Режисер Наріман Алієв зняв фільм "Додому", який увійшов у лонг-ліст премії "Оскар"
 
ЛГБТ-активіст Юрій Двіжон
 
Колишній депутат Сергій Лещенко вручав нагороду Аліні Паш
 
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва (праворуч) і сама колись була у топі молодих лідерів до 30

Фото JetSetter


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