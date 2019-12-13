"Гадає, що вона Супервумен?" Меланія Трамп вигуляла плаття з плащем за $4 тисячі
Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп разом із чоловіком Дональдом 12-го грудня з'явилася на Балі конгресу в Білому домі.
Дружина президента для урочистого вечора обрала біле вбрання від бренду Reem Acra за 4 тисячі доларів. Щоправда, поєднання сукні та накидки-кейпа, яке так любить Меланія, викликало не лише захват, а й кпини в мережі.
Про це пишуть Express та International Business Times.
"Вона в курсі, що руки мають бути в рукавах її пальтечка?.. Скільки плащів - уже забагато? Може, тобі завести по одному кожного кольору?.. Вона, мабуть, гадає, що вона Супервумен, якщо завжди носить ці різноманітні плащі", - пишуть інтернет-користувачі.
Водночас підписники Трамп у Twitter зробили багато компліментів її парадному луку.
Нагадаємо, подейкують, Меланія, як колишня модель, чудово тямить у моді та стилі. І інколи навмисне підбирає свої луки так, щоби потроллити чи пошити в дурні Дональда.
Фото з Twitter Трамп та з Instagram
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