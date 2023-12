У Valentino і "на лабутенах": Меланія Трамп вигуляла яскравий лук до Букінгемського палацу

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією 2-го грудня прибули до Лондона, де відбувається зустріч верхівки НАТО. Завітали високі гості й до Букінгемського палацу, де стрілися з королевою та іншими членами королівської родини.

Американська перша леді у гості прийшла мов справжня кольорова бомба: у жовтому пальтечку Valentino за 7,7 тисячі доларів та сукні кольору маджента. Взулася Меланія в туфельки Christian Louboutin, пише Page Six.

A post shared by First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) on Dec 3, 2019 at 10:27am PST

Queen Elizabeth welcomes NATO leaders including President @realDonaldTrump , accompanied by @FLOTUS Melania Trump, to Buckingham Palace for a reception. pic.twitter.com/LDqmCsmNY6

Яскравий, зелений колір обрала і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Як пише The Daily Mail, вона вділася в плаття від Emilia Wickstead. Коштує таке приблизно 1250 доларів.

This evening, The Duchess of Cambridge attended a reception hosted by The Queen at Buckingham Palace to mark 70 years of the @NATO alliance. pic.twitter.com/Gz0xIbsMW3