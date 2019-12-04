У Valentino і "на лабутенах": Меланія Трамп вигуляла яскравий лук до Букінгемського палацу

Середа, 4 грудня 2019, 10:50

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією 2-го грудня прибули до Лондона, де відбувається зустріч верхівки НАТО. Завітали високі гості й до Букінгемського палацу, де стрілися з королевою та іншими членами королівської родини.

Американська перша леді у гості прийшла мов справжня кольорова бомба: у жовтому пальтечку Valentino за 7,7 тисячі доларів та сукні кольору маджента. Взулася Меланія в туфельки Christian Louboutin, пише Page Six.

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A post shared by First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) on Dec 3, 2019 at 10:27am PST

Яскравий, зелений колір обрала і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Як пише The Daily Mail, вона вділася в плаття від Emilia Wickstead. Коштує таке приблизно 1250 доларів.

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A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) on Dec 3, 2019 at 12:37pm PST

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A post shared by TheCambridges&Sussex (@thecambridgessussex) on Dec 3, 2019 at 11:03pm PST

Як відомо, минулого разу Трампи приїжджали до Великої Британії влітку. І ні того разу, ні тепер вони не зустрілися зі своєю землячкою Меган Маркл. Нагадаємо, Дональд тоді обізвав дружину принца Гаррі "паскудницею" за те, що вона його критикувала.

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