А як же розлучення? Слава та Едгар Камінські привселюдно поцілувалися в губи. ФОТО

Схоже, співачка Слава "НеАнгел" Камінська та її ексчоловік Едгар Камінський, які несподівано розлучилися та почали розказувати не надто приємні речі одне про одного в ЗМІ, вирішили зарити сокиру війни. А може, навіть і розлучення своє скасувати.

У мережі з'явилося фото їхнього поцілунку в губи.

Сталося це на святкуванні днів народжень дітей колишнього подружжя: Леона та Лаури. Зворушливим та інтригуючим кадром поділилася в Instagram подруга Слави, за сумісництвом журналістка "1+1", яка була серед гостей.

Едгар і Слава - колишні чоловік та дружина, батьки сина та донечки

Що означає ця несподівана ніжність, Камінські поки не пояснюють.

Камінський запостив лише таке фото зі свята. А те, де цілує ексдружину, чомусь не запостив

Нагадаємо, ініціатором розлучення був Едгар, і Слава так і не зрозуміла, в чому причина. Шлюб пари тривав 5 років. Після розриву обоє вже встигли закрутити нові романи. У спілкуванні колишніх донедавна лишалася напруга, зокрема співачка не могла домовитися з чоловіком про аліменти, та й із дітьми він спілкувався нечасто.

Фото з Instagram, з фотоблогу Камінського

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Ревнувала і хотіла збільшити груди: колишній "НеАнгела" Слави назвав причини розлучення

"НеАнгел" Слава про психологічне насильство екса: Казав, що я свій п*здоватизм ховаю під словом "гормони"