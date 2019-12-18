А як же розлучення? Слава та Едгар Камінські привселюдно поцілувалися в губи. ФОТО
Схоже, співачка Слава "НеАнгел" Камінська та її ексчоловік Едгар Камінський, які несподівано розлучилися та почали розказувати не надто приємні речі одне про одного в ЗМІ, вирішили зарити сокиру війни. А може, навіть і розлучення своє скасувати.
У мережі з'явилося фото їхнього поцілунку в губи.
Сталося це на святкуванні днів народжень дітей колишнього подружжя: Леона та Лаури. Зворушливим та інтригуючим кадром поділилася в Instagram подруга Слави, за сумісництвом журналістка "1+1", яка була серед гостей.
Що означає ця несподівана ніжність, Камінські поки не пояснюють.
Нагадаємо, ініціатором розлучення був Едгар, і Слава так і не зрозуміла, в чому причина. Шлюб пари тривав 5 років. Після розриву обоє вже встигли закрутити нові романи. У спілкуванні колишніх донедавна лишалася напруга, зокрема співачка не могла домовитися з чоловіком про аліменти, та й із дітьми він спілкувався нечасто.
Фото з Instagram, з фотоблогу Камінського
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