Весілля-2019: Потап і Настя, Собчак і те, на яке Богдан у Сен-Тропе їздив

2019-й рік був більш багатий на розлучення, ніж на весілля, але саме цього року побралися дуже яскраві пари.

Особливо активно одружувалися, як і годиться, влітку та на початку осені. А, мабуть, найгучнішим святом стало весілля Потапа і Насті, про роман яких чутки ходили багато років.

Традиційно підбиваючи передноворічні підсумки, ТаблоID згадує весілля, про які усі говорили в 2019 році.

Для 58-річного продюсера і шоумена Олександра Цекала цей рік став новим приємним етапом у житті. Якщо вірити чуткам, у березні він побрався у Беверлі-Хіллз зі своєю на 30 років молодшою обраницею – Дариною Ервін.

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Відтоді молода жінка немолодого Цекала розбурхує фантазію користувачів то своїми малюнками чиїхось геніталій, то фотографіями власного оголеного тіла.

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Найбільш неочікуваним та обговорюваним в українській пресі весіллям 2019 року стало одруження Олексія Потапенка та Насті Каменських. Пара, яка тримала інтригу кілька років, влаштувала красиве свято наприкінці травня, а потім ще кілька тижнів ділилася всілякими подробицями.

Потап і Настя повідомили про весілля, випустивши кліп-зізнання

Доволі неочікуваним та ще й таємним стало весілля телеведучого Дмитра Комарова та "Міс Україна"-2016 Олександри Кучеренко. Пара побралася на початку червня після кількарічного роману, про який знали лише найближчі люди.

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Про весілля співачки Аліни Гросу за кілька місяців до події розбовкала її хрещена Ірина Білик. У травні Аліна відгуляла дівич-вечір у Празі, а потім витратила 100 тисяч євро на розкішне весілля в одному з замків Італії наприкінці червня.



Так само в Італії своє романтичне весілля відзначали і Регіна Тодоренко з Владом Топаловим. Пара офіціно одружилася ще торік. Але вечірку з гостями молоді батьки влаштували лише у липні.

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Не своїм весіллям на всю країну прославився голова Офісу президента Андрій Богдан. Замість того, щоби бути на урочистостях з нагоди Дня незалежності в Києві, він розважався на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка у Сен-Тропе.Та ще й потім жартував про це у мережі.



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У вересні світську Москву своїм весіллями струсонули Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов, які їхали до РАГСу на катафалку. Для гостей пари співали Світлана Лобода і Філіп Кіркоров, а частували їх "демонічним" тортом з лебедями.



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Серед західних зірок весіллями цього року потішили 46-річна модель Гайді Клум, яка вийшла заміж в серпні, 46-річний актор Джуд Лоу з весіллям у травні та 36-річна реперка Нікі Мінаж.

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Також заміж вийшла зірка "Гри престолів" Софі Тернер, на якій, між іншим, було вбрання від Світлани Бевзи. А 47-річний актор Дуейн Джонсон нарешті одружився з матір'ю своїх дітей.



Фото з Instagram