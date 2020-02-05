Через скандали в королівській родині 31-річна принцеса Беатріс ніяк не вийде заміж - ЗМІ

Минуло понад півроку, відколи Букінгемський палац урочисто оголосив про заручини принцеси Беатріс Йоркської, а вона й досі в дівках.

Подейкують, оголошення дати весілля відкладали вже двічі, через що 31-річна наречена дуже зла.

Про це пишуть The Sun та Daily Express.

Річ у тім, що Беатріс страшенно не щастить. Спочатку її тато, принц Ендрю примудрився вскочити у секс-скандал. А потім королівську родину "залихоманило" через раптовий вихід із неї принца Гаррі та Меган Маркл. І весільні плани знову опинилися не на часі.

Принцеса заручилася півроку тому, а дати весілля досі нема

Зі слів джерел, тепер, коли галас трохи влігся, дату нарешті буде оголошено. Беатріс та її обранець, італійський бізнесмен Едо Мапеллі Моззі одружаться 29-го травня. Але місце проведення торжества, і чи буде це Букінгемський палац, досі не затвердили.

На думку інсайдерів, за допомогою весілля Беа планується відновити репутацію королівської сім'ї.

"Королева закликала всіх зібратися і виступити єдиним фронтом", - зазначив співрозмовник видань.

Беатріс 31 рік, її обранцеві - 36

"Пресслужби всіх палаців сподіваються подати весілля Беатріс як велику подію, яка знову об'єднає родину. Пресслужби розуміють, що це буде непроста робота, але це єдине, що вони можуть вдіяти, щоби не лише врятувати весілля, а й, потенційно, репутацію монархії", - додав він.

Цікаво, чи приїде на весілля кузини принц Гаррі з сім'єю

Нагадаємо, в 2018-му році вийшла заміж молодша сестра Беатріс, принцеса Євгенія. Серед весільних гостей був Джордж Клуні, Роббі Вільямс, Демі Мур, Кара Делевінь, Наомі Кемпбелл та чимало інших селебріті.

Щоправда, в Британії тоді навіть збирали підписи під петицією з закликом не тринькати гроші платників податків на свято онучки королеви.

Фото з Instagram

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