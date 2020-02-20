Могилевська без мейкапу назвалася хом'яком. ВІДЕО
Четвер, 20 лютого 2020, 17:59
Співачка Наталія Могилевська вміє покепкувати сама з себе. В образі "хом'яка" вона показала себе підписникам у Instagram.
Як пояснила зірка, вона перенесла стоматологічну операцію. А свою запухлу щічку вирішила не ховати, а навпаки - навіть підписати відповідно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему что приносит жизнь! Люблю!🤪 #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #операция #стоматология #хомяк
Як відомо, 44-річна Наталка зазвичай дуже відверта зі своїми фанами, зокрема може чесно розказати, скільки важить. От лише імені свого загадкового бойфренда зірка досі не розкриває.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Еротика-2019: голодупі Каменських, Полякова і Могилевська та груди 61-річної Шерон Стоун
Приєднуйтесь до дискусії