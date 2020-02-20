Могилевська без мейкапу назвалася хом'яком. ВІДЕО

Співачка Наталія Могилевська вміє покепкувати сама з себе. В образі "хом'яка" вона показала себе підписникам у Instagram.

Як пояснила зірка, вона перенесла стоматологічну операцію. А свою запухлу щічку вирішила не ховати, а навпаки - навіть підписати відповідно.

Як відомо, 44-річна Наталка зазвичай дуже відверта зі своїми фанами, зокрема може чесно розказати, скільки важить. От лише імені свого загадкового бойфренда зірка досі не розкриває.

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