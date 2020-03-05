"Ви ж не хочете, щоби все пообвисало": 54-річна Херлі розкрила секрет пружності грудей

Британська актриса Елізабет Херлі, якій у 54 роки вдалося зберегти дівочу фігурку, заявила, що взагалі не займається спортом.

А ще вона розкрила свої лайфхаки, що робити, аби груди не втрачали пружності.

Про це Ліз побалакала зі своєю подругою, YouTube-блогеркою Трінні Вудолл, пише The Daily Mail.

У червні Елізабет Херлі відсвяткує свій 55-ий день народження фото з instagram херлі

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"Я сплю в бюстгальтері. Все одно іноді мені не хочеться знімати одяг перед тим, як лягати в ліжко. Якщо я приймаю ванну перед сном, тоді надягаю м'який бюстгальтер. Я вважаю, що добре, коли є підтримка", - пояснила Херлі.

Актриса провела паралель із вагітністю: еластичний бандаж може помогти уникнути розтяжок на животі. Так само і з грудьми.

Час та гравітація перед актрисою безсилі

"Так само ви ж не хочете, щоби ваші груди з'їжджали вбік. Не хочете, щоби все пообвисало. Треба підтримувати. Не дати шкірі піддатися дії гравітації", - зазначила Елізабет.

Зірка завжди спить у ліфчику

Херлі запевнила, що "ніколи" не займається спортом, просто зазвичай вона дуже рухлива та активна.

Акторка любить утягуючу білизну, а в сумочці завжди має клейку стрічку на той випадок, якщо треба зафіксувати груди під відкриту сукню.

Також Ліз подумує про те, щоби почати профілактично носити шийний корсет, адже почула таку думку, що "в нинішнього покоління будуть найобвисліші підборіддя, адже воно цілими днями сидить у телефонах".

Елізабет запевняє, що спортом не займається

Як відомо, Херлі трохи лукавить, коли каже, що не займається спортом. Раніше актриса розказувала, що робить вправи для пресу та рук, а ще вона часто постить у Instagram свої заняття йогою.

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