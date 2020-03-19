Кінець легенди: через коронавірус Playboy припиняє друкувати журнали

Друкована версія весняного випуск культового еротичного журналу Playboy стане останньою, принаймні, в 2020-му році. Її перестануть випускати через пандемію коронавірусу.

Про безпрецедентне рішення оголосив у відкритому листі на сайті Medium керівник Playboy Enterprises Бен Кон.

Відтепер весь контент, зокрема Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor та видання Playmate виходитимуть лише у цифровому форматі.

Playboy до кінця 2020-го виходитиме лише у цифрі

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"Нікого не здивує те, що звички споживання медіа змінюються на деякий час... і наш контент у друкованій формі сягає рук лише частини наших фанів", - зазначив Кон.

У 2021-му році Playboy планує повернутися до друку та запропонувати читачам нові цікаві формати.

"Друк - це те, як ми починали, і друк завжди буде частиною того, хто ми є", - запевнив Кон, підкресливши, що бренд нині є "успішним як ніколи".

Від друкованої версії вирішили відмовитися через коронавірус

"За останні 66 років ми стали чимось значно більшим, ніж журнал. І іноді треба відпускати минуле, щоби створити місце для майбутнього. Тож ми спрямовуємо нашу увагу на досягнення нашої місії в якомога ефективніший та дієвіший спосіб: допомогти створити таку культуру, де всі люди зможуть отримувати задоволення", - додав він.

Як відомо, засновник Playboy Х'ю Хефнер пішов із життя в 2017-му . За останні роки журнал зробив гігантські кроки до розмаїття: на його сторінках стали з'являтися моделі плюссайз і транс-красуні.

Фото з Instagram Playboy

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