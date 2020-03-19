Свята не буде: палац зробив заяву щодо травневого весілля принцеси Беатріс

Британській принцесі Беатріс Йоркській катастрофічно не щастить. Або ж це доля надсилає їй знаки.

Спершу дату весілля 31-річної онуки королеви з італійським багатієм Едоардо Мапеллі Моззі не могли призначити через сексскандал із принцом Ендрю. Тепер же планам стала на заваді пандемія коронавірусу.

Весілля, яке мало відбутися 29-го травня, можуть відкласти. Прийому на 150 осіб, який збиралися організувати на території Букінгемського палацу, однозначно не буде.

Про це пише The Daily Mail із посиланням на офіційну заяву представників палацу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 26 Сен 2019 в 3:10 PDT

"Принцеса Беатріс та містер Мапеллі Моззі з великим нетерпінням чекають свого одруження, але також вони усвідомлюють необхідність уникати непотрібних ризиків у нинішній ситуації. Згідно рекомендацій уряду для Об'єднаного королівства та поза його межами, пара переглядає свої плани на 29-те травня", - говориться в заяві.

Зазначається, що Беа та її наречений окремо беруть до уваги потенційну загрозу для здоров'я старших членів своїх родин.

Буде весілля перенесено, або ж воно таки відбудеться, але в дуже вузькому колі, ще не вирішено.

"Пара ретельно обміркує рекомендації уряду, перш ніж вирішити, чи може відбутися приватна церемонія одруження в присутності невеликої групи рідних та друзів", - додали представники палацу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Edo Mapelli Mozzi (@edomapellimozzi) 26 Сен 2019 в 3:31 PDT

До слова, Єлизавета ІІ, якій у квітні виповниться 94 роки, перебралася з Букінгемського палацу до Віндзорського. Щоби знизити ризик зараження вірусом, королева кілька тижнів побуде в самоізоляції. Як відомо, її чоловікові Філіпу 98 років.

Нагадаємо, молодша сестра Беатріс, принцеса Євгенія зіграла пишне весілля в 2018-му році. Серед запрошених була купа селебріті.