"Мами, ми думаємо про вас": палац поділився зворушливими ФОТО Міддлтон і принцеси Діани
22-го березня цього року в Великій Британії святкується День матері, і Кенсингтонський палац вирішив привітати всіх матусь зворушливою фотодобіркою.
"Матері, молоді та похилого віку, родини, які сьогодні разом чи нарізно - ми думаємо про всіх вас у цей непростий час", - говориться в Instagram-дописі.
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Зазначається, що перше фото було зроблено під час перебування герцога та герцогині Кембриджських із дітьми в Норфолку. На другому зображено леді Ді з Вільямом та Гаррі. На третьому - Керол Міддлтон із маленькою Кетрін. А останнє - це листівка, яку зробив принц Джордж на свято своїй мамі.
А в Instagram королівської родини з'явилася світлина 1951-го року: принцеса Єлизавета зі своєю матір'ю, королевою Єлизаветою. Також оприлюднено архівне фото Єлизавети ІІ з маленьким принцом Чарльзом.
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Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон зізналася, що Вільям хоче зупинитися на трьох дітях. Як відомо, принцу Джорджу зараз 6 років, принцесі Шарлотті 4, а принцу Луї в квітні виповниться два.
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