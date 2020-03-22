"Мами, ми думаємо про вас": палац поділився зворушливими ФОТО Міддлтон і принцеси Діани

22-го березня цього року в Великій Британії святкується День матері, і Кенсингтонський палац вирішив привітати всіх матусь зворушливою фотодобіркою.

"Матері, молоді та похилого віку, родини, які сьогодні разом чи нарізно - ми думаємо про всіх вас у цей непростий час", - говориться в Instagram-дописі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 22 Мар 2020 в 2:00 PDT

Зазначається, що перше фото було зроблено під час перебування герцога та герцогині Кембриджських із дітьми в Норфолку. На другому зображено леді Ді з Вільямом та Гаррі. На третьому - Керол Міддлтон із маленькою Кетрін. А останнє - це листівка, яку зробив принц Джордж на свято своїй мамі.

А в Instagram королівської родини з'явилася світлина 1951-го року: принцеса Єлизавета зі своєю матір'ю, королевою Єлизаветою. Також оприлюднено архівне фото Єлизавети ІІ з маленьким принцом Чарльзом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 22 Мар 2020 в 2:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 22 Мар 2020 в 2:04 PDT

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон зізналася, що Вільям хоче зупинитися на трьох дітях. Як відомо, принцу Джорджу зараз 6 років, принцесі Шарлотті 4, а принцу Луї в квітні виповниться два.

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