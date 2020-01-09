Іменинниця на паркані: палац привітав Міддлтон із 38-річчям милими ФОТО

9-го січня дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон святкує свій день народження. Гецогині Кембриджській виповнилося 38 років.

У офіційних акаунтах королівської родини, Кенсингтонського палацу та Кларенс-хауса іменинницю привітали симпатичними архівними фото. А от принц Гаррі та Меган Маркл обмежилися лише коментарем із привітанням під одним із цих дописів.

Нагадаємо, нещодавно в мережі запідозрили, що між Вільямом та Кейт відбувається якийсь серйозний конфлікт.

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