Кейт Міддлтон пояснила, чому більше не планує мати дітей
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, котра торік зізнавалася, що хотіла би ще одного малюка, схоже, розпрощалася з цією мрією. Принц Вільям вважає, що трьох нащадків їм якраз досить.
Про це 38-річна Кетрін розказала під час свого візиту до Бредфорда, відповідаючи на питання, чи планує вона народити ще.
Про це пише People.
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"Я не думаю, що Вільям хоче ще (дітей)", - зізналася Міддлтон.
Нагадаємо, Кейт і раніше натякала, що її чоловік не був би в захваті, якби їхня родина стала ще більшою. А сам Вільям жартував, що любить закордонні відрядження, бо там хоча би може виспатися, а дружина йому заздрить.
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Як відомо, вагітності герцогині починалися з дуже тяжкого токсикозу. Вона навіть лежала у лікарні.
Зате народжувала Джорджа, Шарлотту та Луї Кейт легко, і вже за кілька годин, всміхнена та чепурненька, позувала з малюками на порозі пологового, неначе в СПА побувала. Актриса Кіра Найтлі через це навіть публічно звинуватила дружину принца в тім, що вона формує фальшивий образ породіллі в очах суспільства.
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