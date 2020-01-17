Кейт Міддлтон пояснила, чому більше не планує мати дітей

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, котра торік зізнавалася, що хотіла би ще одного малюка, схоже, розпрощалася з цією мрією. Принц Вільям вважає, що трьох нащадків їм якраз досить.

Про це 38-річна Кетрін розказала під час свого візиту до Бредфорда, відповідаючи на питання, чи планує вона народити ще.

Про це пише People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Янв 2019 в 11:15 PST

"Я не думаю, що Вільям хоче ще (дітей)", - зізналася Міддлтон.

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Нагадаємо, Кейт і раніше натякала, що її чоловік не був би в захваті, якби їхня родина стала ще більшою. А сам Вільям жартував, що любить закордонні відрядження, бо там хоча би може виспатися, а дружина йому заздрить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Июн 2019 в 7:07 PDT

Як відомо, вагітності герцогині починалися з дуже тяжкого токсикозу. Вона навіть лежала у лікарні.

Зате народжувала Джорджа, Шарлотту та Луї Кейт легко, і вже за кілька годин, всміхнена та чепурненька, позувала з малюками на порозі пологового, неначе в СПА побувала. Актриса Кіра Найтлі через це навіть публічно звинуватила дружину принца в тім, що вона формує фальшивий образ породіллі в очах суспільства.

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