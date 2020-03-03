Готова прийняти Гаррі та Меган назад: ЗМІ взнали про таємну зустріч Єлизавети ІІ з онуком

Схоже, викликані раптовим "Мегзітом" пристрасті в королівській родині Великої Британії потроху вщухають. Її Величність Єлизавета вже не так гнівається на Гаррі та Меган.

Днями в королеви та принца Гаррі відбулася таємна зустріч у Віндзорському палаці. За словами інсайдера, тривала вона чотири години, і бабуся з онуком нарешті відверто та по-доброму поговорили.

Подробиці бесіди дізналося видання The Sun.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Сен 2019 в 12:19 PDT

"Королеві треба було багато про що поговорити з Гаррі, і це був ідеальний час, щоби вони обоє змогли висказатися. Коли Гаррі та Меган оголосили, що бажають піти, все сталося дуже швидко і дуже стресово для всіх дотичних. У неділю в королеви вперше з'явилася нагода побалакати з самим Гаррі та дійсно довідатися про його плани", - розказало джерело.

Так Її Величність дала зрозуміти Гаррі, що для них із Меган буде завжди відкрито шлях назад, якщо вони передумають.

"Тебе тут дуже люблять і завжди приймуть назад", - буцімто сказала королева онукові.

Єлизавета не стала приховувати, що їй дуже сумно через те, що відбувається, і що вона хотіла би частіше бачити свого правнука Арчі Гаррісона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 8 Май 2019 в 8:45 PDT

"Але наразі вона приймає те, що він (Гаррі) так вирішив та має намір жити в Північній Америці", - додав інформатор.

У одному Єлизавета була непохитна: всі домовленості королівської родини з герцогом та герцогинею Сассекськими діятимуть доти, доки вони не намагатимуться використовувати свій статус заради вигоди. Також попереду обговорення щодо вартості охорони для Гаррі, Меган та Арчі.

"Але Гаррі - її дуже любий онук, про якого вона завжди піклувалася. Вона чітко дала йому зрозуміти, що він та Меган завжди зможуть повернутися, якщо передумають, і що вона їх завжди прийме з розкритими обіймами", - зазначив співрозмовник видання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Окт 2018 в 1:03 PDT

Як відомо, в наступні дні принц Гаррі та Меган Маркл візьмуть участь у кількох офіційних заходах у Британії. Зокрема 9-го березня вся королівська сім'я має зібратися в Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, подейкували, що Єлизавета ІІ свого часу дала свій дозвіл на шлюб онука з розлученою актрисою, напів афроамериканкою лише за умови, що Меган пройде медичне обстеження та заморозить яйцеклітини.

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