6-річний майбутній король Джордж попозував із прабабою, дідом і татом для офіційного ФОТОпортрету

На честь початку нового десятиріччя королева Великої Британії Єлизавета ІІ зробила офіційний фотопортрет із трьома спадкоємцями свого трону: 71-річним Чарльзом, 37-річним Вільямом та 6-річним Джорджем.

Світлину усміхнених прабабусі, діда, батька та сина було зроблено перед Різдвом у Букінгемському палаці та оприлюднено в офіційних Instagram.

Як відомо, Чарльз, Вільям та Джордж стоять, відповідно, першим, другим та третім у черзі до престолу. Тоді як Арчі Гаррісон, первісток принца Гаррі та Меган Маркл - лише сьомим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 3 Янв 2020 в 2:06 PST

Нагадаємо, ходять чутки, що Гаррі та Меган, які затіяли війну зі ЗМІ та відверто висловлюють своє незадоволення життям у королівській сім'ї, не на жарт розгнівали 93-річну королеву. Незабаром вони навіть можуть зостатися без грошей і титулів та зажити омріяним життям простолюдинів.

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Як відомо, останнім часом Єлизавета перестала тримати на видноті фотографії герцога та герцогині Сассекських. Схоже, це є підтвердженням того, що вони справді в немилості в Її Величності.

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