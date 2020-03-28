У фронтмена Rammstein не виявили коронавірус
Субота, 28 березня 2020, 09:17
Інформація про те, що соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн захворів на коронавірус, виявилася хибною.
Про це 27-го березня повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.
"Учора ввечері Тілля Ліндеманна госпіталізували за рекомендацією лікаря групи. Він провів ніч в реанімації, але його перевели, бо йому стало краще. Тест на коронавірус негативний", - йдеться у повідомленні.
Також про помилку у своєму Instagram поспішила повідомити співачка Світлана Лобода, якій вже два роки приписують роман із музикантом.
27-го березня німецька преса написала про те, що 57-річного Ліндеманна госпіталізували з дуже високою температурою через коронавірус.
Фото з Facebook гурту
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