У фронтмена Rammstein не виявили коронавірус

Субота, 28 березня 2020, 09:17

Інформація про те, що соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн захворів на коронавірус, виявилася хибною. 

Про це 27-го березня повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook. 

"Учора ввечері Тілля Ліндеманна госпіталізували за рекомендацією лікаря групи. Він провів ніч в реанімації, але його перевели, бо йому стало краще. Тест на коронавірус негативний", - йдеться у повідомленні.

Також про помилку у своєму Instagram поспішила повідомити співачка Світлана Лобода, якій вже два роки приписують роман із музикантом.

27-го березня німецька преса написала про те, що 57-річного Ліндеманна госпіталізували з дуже високою температурою через коронавірус. 

Фото з Facebook гурту

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів