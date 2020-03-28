У фронтмена Rammstein не виявили коронавірус

Інформація про те, що соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн захворів на коронавірус, виявилася хибною.

Про це 27-го березня повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

"Учора ввечері Тілля Ліндеманна госпіталізували за рекомендацією лікаря групи. Він провів ніч в реанімації, але його перевели, бо йому стало краще. Тест на коронавірус негативний", - йдеться у повідомленні.

Також про помилку у своєму Instagram поспішила повідомити співачка Світлана Лобода, якій вже два роки приписують роман із музикантом.

27-го березня німецька преса написала про те, що 57-річного Ліндеманна госпіталізували з дуже високою температурою через коронавірус.

Фото з Facebook гурту