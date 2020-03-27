Німецький рокмузикант Тілль Ліндеманн захворів на коронавірус. 57-річний лідер Rammstein перебуває в лікарні.

Про це повідомляє Bild.

Артист перебуває в відділенні інтенсивної терапії з дуже високою температурою.

У лідера Rammstein коронавірус

Як пише сайт RTL.de, в Тілля діагностовано пневмонію. До лікарні у Берліні його доставили минулого тижня, коли артист повернувся після виступу в Москві 15-го березня.

Нагадаємо, Ліндеманну вже кілька років приписують роман зі Світланою Лободою. Подейкують, німець є батьком її молодшої доньки Тільди.