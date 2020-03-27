Солiста Rammstein госпіталізовано з коронавірусом - ЗМІ
27 березня 2020, 13:35
57-річний лідер Rammstein Тілль Ліндеманн потрапив до лікарні з підозрою на коронавірус.
Про це повідомляє Bild.
Артист перебуває в відділенні інтенсивної терапії з дуже високою температурою.
Як пише сайт RTL.de, в Тілля діагностовано пневмонію. До лікарні у Берліні його доставили минулого тижня, коли артист повернувся після виступу в Москві 15-го березня.
Уже наступного дня на сторінках гурту у соцмережах повідомили, що тест на коронавірус негативний.
Нагадаємо, Ліндеманну вже кілька років приписують роман зі Світланою Лободою. Подейкують, німець є батьком її молодшої доньки Тільди.
Приєднуйтесь до дискусії