57-річний лідер Rammstein Тілль Ліндеманн потрапив до лікарні з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Bild.

Артист перебуває в відділенні інтенсивної терапії з дуже високою температурою.

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Як пише сайт RTL.de, в Тілля діагностовано пневмонію. До лікарні у Берліні його доставили минулого тижня, коли артист повернувся після виступу в Москві 15-го березня.

Уже наступного дня на сторінках гурту у соцмережах повідомили, що тест на коронавірус негативний.

Нагадаємо, Ліндеманну вже кілька років приписують роман зі Світланою Лободою. Подейкують, німець є батьком її молодшої доньки Тільди.