Мов голуб'ята: принц Чарльз і Камілла до 15-річниці весілля зробили миле фото і познайомили з собаками

Британський принц Чарльз та його друга дружина, герцогиня Камілла Паркер-Боулз відзначають 15-ту річницю свого подружнього життя.

На щастя, свято парі не зміг зіпсувати навіть коронавірус. 71-річний принц швидко поборов хворобу і зміг зробити фото з коханою.

Чарльз та Камілла позували на ґаночку свого маєтку Біркхолл, що в Шотландії. На руках пара тримає песиків, яких звати Блюбелл та Бет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 8 Апр 2020 в 1:59 PDT

Цікаво, що це не коргі, яких усе життя тримає королева Єлизавета. Її син та невістка обрали для себе джек-рассел-тер'єрів. Як повідомляє офіційний сайт принца, Камілла взяла обох собачок із притулку, патронесою якого вона є.

Як відомо, зі своїм попереднім чоловіком, Ендрю Паркером-Боулзом Камілла прожила понад 20 років та має від нього двох дітей. Лише наприкінці 1990-х принц Чарльз наважився заявити світові про своє кохання та зізнатися, що зраджував Діану.

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