Ковбой МакКонахі проти коронавірусу: актор зняв Instagram-вестерн. ВІДЕО
Середа, 15 квітня 2020, 10:42
Схоже, американський актор Метью МакКонахі на карантині вже страшенно скучив за зйомками. Виправити це він вирішив, знявши власний вестерн - звісно, про корнавірус.
Метью перевтілився у хороброго ковбоя Боббі Бандито або Боббі Бі. Він полює на головоріза на прізвисько Корона Ві.
Для того, щоби його здолати, вкрай необхідна спеціальна захисна бандана, і ковбой навчає, як її зробити з хустки, фільтру для кави та двох гумок.
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