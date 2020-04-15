Ковбой МакКонахі проти коронавірусу: актор зняв Instagram-вестерн. ВІДЕО

Схоже, американський актор Метью МакКонахі на карантині вже страшенно скучив за зйомками. Виправити це він вирішив, знявши власний вестерн - звісно, про корнавірус.

Метью перевтілився у хороброго ковбоя Боббі Бандито або Боббі Бі. Він полює на головоріза на прізвисько Корона Ві.

Для того, щоби його здолати, вкрай необхідна спеціальна захисна бандана, і ковбой навчає, як її зробити з хустки, фільтру для кави та двох гумок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram we’ve got more livin to do #BobbyBandito Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 13 Апр 2020 в 6:55 PDT

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