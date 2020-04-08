Нерви ні к бісу: Наомі Уоттс істерично заволала на карантині. ВІДЕО

Схоже, актрисі Наомі Уоттс уже в печінках сидить карантин. 51-річна зірка намагається тамувати свій стрес приготуванням та поїданням їжі, йогою тощо, але не завжди виходить.

Своїми емоціями вона поділилася в Instagram.

"Коли в один і той самий день ламається твій принтер, пилосос та посудомийна машина", - пояснила Наомі.

До слова, за кілька днів до того з Уоттс сталася ще одна халепа: на неї накакала пташка. Цим зірка теж поділилася з підписниками.

Акторка на карантині активно веде Instagram

Наомі готує

Наомі їсть

Наомі намагається знайти баланс

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