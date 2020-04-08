Нерви ні к бісу: Наомі Уоттс істерично заволала на карантині. ВІДЕО

8 квітня 2020, 10:25

Схоже, актрисі Наомі Уоттс уже в печінках сидить карантин. 51-річна зірка намагається тамувати свій стрес приготуванням та поїданням їжі, йогою тощо, але не завжди виходить.

Своїми емоціями вона поділилася в Instagram.

"Коли в один і той самий день ламається твій принтер, пилосос та посудомийна машина", - пояснила Наомі.

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Quarantine Day #756: When your printer, vacuum cleaner and dishwasher all break in the same day.... #ffs 🦠🦖

Публикация от Naomi Watts (@naomiwatts) 7 Апр 2020 в 11:38 PDT

До слова, за кілька днів до того з Уоттс сталася ще одна халепа: на неї накакала пташка. Цим зірка теж поділилася з підписниками.

 
Акторка на карантині активно веде Instagram
 
Наомі готує
 
Наомі їсть
 
Наомі намагається знайти баланс

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