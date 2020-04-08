Нерви ні к бісу: Наомі Уоттс істерично заволала на карантині. ВІДЕО
8 квітня 2020, 10:25
Схоже, актрисі Наомі Уоттс уже в печінках сидить карантин. 51-річна зірка намагається тамувати свій стрес приготуванням та поїданням їжі, йогою тощо, але не завжди виходить.
Своїми емоціями вона поділилася в Instagram.
"Коли в один і той самий день ламається твій принтер, пилосос та посудомийна машина", - пояснила Наомі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Quarantine Day #756: When your printer, vacuum cleaner and dishwasher all break in the same day.... #ffs 🦠🦖
До слова, за кілька днів до того з Уоттс сталася ще одна халепа: на неї накакала пташка. Цим зірка теж поділилася з підписниками.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Розваги карантину: Стелла МакКартні та Дрю Беррімор з'їжджають по сходах. ВІДЕО
Приєднуйтесь до дискусії