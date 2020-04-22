Донька Вілліса та Мур пояснила, чому батьки гайнули на карантин без її мачухи
Американський актор Брюс Вілліс планував провести карантин разом із двома своїми дружинами, колишньою, Демі Мур та нинішньою, Еммою Хемінг, але дещо пішло не так.
Чому мачусі довелося залишитися в Лос-Анджелесі, розказала донька акторів Скаут.
Як пише Yahoo! Entertainment, дівчина розставила крапки над "і" у своєму подкасті.
"Моя мачуха мала теж сюди приїхати разом із моїми маленькими сестричками", - запевнила вона.
"Але моя молодша сестра... з якою ніколи не говорили про те, щоби вона ніколи, бляха, не торкалася голок для підшкірних ін'єкцій... вона таку знайшла (у парку) і спробувала поколупати нею свій черевичок та вколола ногу. Тож моїй мачусі довелося лишитися в Лос-Анджелесі, чекаючи на результати (аналізів) після того, як вона звозила її до лікаря", - пояснила Скаут.
"Мій тато приїхав сюди раніше, а потім подорож стала божевільною, і моя мачуха з моїми маленькими сестричками залишилися в Лос-Анджелесі", - поділилася вона.
Тож Вілліс, Мур та їхні спільні доньки з бойфрендами карантинять в акторчиному старому домі в штаті Айдахо.
"Це так весело, коли обоє моїх батьків у будинку, де вони нас ростили. Це чудесний час - просто бути з ними. Я дуже вдячна бути зі своєю сім'єю", - додала Скаут.
Як відомо, молодшим донечкам Брюса, Мейбел та Евелін, 8 та 5 років. Із котрою з них сталася халепа, Скаут не вточнила.
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