Дружина не проти: інсайдери прояснили ситуацію з карантином Брюса Вілліса та Демі Мур

Багатьох шанувальників колишнього зіркового подружжя, Брюса Вілліса та Демі Мур дуже здивував той факт, що актори вирішили провести карантин разом. Та схоже, як цілком нормальну річ сприйняла це нинішня дружина "Міцного горішка" Емма Хемінг.

Зі слів інсайдерів, тут нема ніякої зрадоньки. В Емми прекрасні стосунки з Демі, і вона спокійнісінько відпустила до неї чоловіка.

Про це пишуть Fox News.

Брюс Вілліс проводить карантин із колишньою дружиною, старшими доньками та їхніми бойфрендами

"Демі та Емма близькі, і всі троє чудово ладнають, як велика змішана родина", - запевнило джерело.

"Нема жодних проблем. Еммі треба було лишитися в Лос-Анджелесі з маленькими дітьми", - додав співрозмовник видання.

Емма з дітьми лишилася вдома

Мур та Вілліс, які розлучилися в 2000-му році, вже давно забули взаємні образи і тепер "найкращі друзі". Як відомо, в акторів є троє спільних доньок: 31-річна Румер, 28-річна Скаут і 26-річна Таллула.

Нагадаємо, доньки Брюса та Емми, 8-річна Мейбел та 5-річна Евелін зараз із мамою. Дружина актора тепло коментує пости Мур у Instagram.

Фото з Instagram Мур та Хемінг