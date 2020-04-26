Cама собі перукар: Лоліта обчикрижила волосся. ВІДЕО
26 квітня 2020, 10:30
Співачці Лоліті під час карантину закортіло змін та хайпу. Не маючи змоги відвідати перукаря, 56-річна артистка взялася за ножиці та власноруч обрізала свої коси.
Процес вона показала в Instagram, анонсувавши, що збирається взагалі поголитися налисо.
Не намагайтеся повторити це в домашніх умовах.
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Нагадаємо, торік Лоліта пережила скандальне розлучення зі своїм п'ятим чоловіком Дмитром Івановим, а ще взялася за себе та кардинально схудла.
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