Cама собі перукар: Лоліта обчикрижила волосся. ВІДЕО

Співачці Лоліті під час карантину закортіло змін та хайпу. Не маючи змоги відвідати перукаря, 56-річна артистка взялася за ножиці та власноруч обрізала свої коси.

Процес вона показала в Instagram, анонсувавши, що збирається взагалі поголитися налисо.

Не намагайтеся повторити це в домашніх умовах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Изменить себя, не изменив себе 😂✌️ Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 25 Апр 2020 в 4:08 PDT

Нагадаємо, торік Лоліта пережила скандальне розлучення зі своїм п'ятим чоловіком Дмитром Івановим, а ще взялася за себе та кардинально схудла.

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