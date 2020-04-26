Cама собі перукар: Лоліта обчикрижила волосся. ВІДЕО

Неділя, 26 квітня 2020, 10:30

Співачці Лоліті під час карантину закортіло змін та хайпу. Не маючи змоги відвідати перукаря, 56-річна артистка взялася за ножиці та власноруч обрізала свої коси.

Процес вона показала в Instagram, анонсувавши, що збирається взагалі поголитися налисо.

Не намагайтеся повторити це в домашніх умовах. 

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Изменить себя, не изменив себе 😂✌️

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 25 Апр 2020 в 4:08 PDT

Нагадаємо, торік Лоліта пережила скандальне розлучення зі своїм п'ятим чоловіком Дмитром Івановим, а ще взялася за себе та кардинально схудла.

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