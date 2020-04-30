"Температура 41": Полякова підозрює, що перехворіла на коронавірус
Четвер, 30 квітня 2020, 13:29
Співачка Оля Полякова припускає, що вона та її молодша донька Аліса вже перенесли COVID-19. Це могло статися ще задовго до введення карантину, коли вони були в Маямі.
Про те, як тяжко вони з малою тоді перехворіли, Оля розказала Дмитрові Гордону в Instagram-ефірі.
"...В мене спочатку Аліса занедужала, сорок один градус був на градуснику, я такої температури не бачила ніколи в житті, в мене був просто шок. І я від неї дуже сильно заразилася, ми страшно кашляли, ми були на антибіотиках, ми так тяжко перехворіли...", - поділилася Полякова.
Нагадаємо, в Маямі з доньками зірка була в січні.
Фото з Instagram Полякової
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Не панікуйте і залишайтесь людьми": Полякова записала звернення про коронавірус
Приєднуйтесь до дискусії