"Не панікуйте і залишайтесь людьми": Полякова записала звернення про коронавірус
Співачка Оля Полякова спробувала розвіяти паніку, повязану з поширенням коронавірусу COVID-19 - принаймні серед своїх шанувальників.
Зірка записала відеозвернення для Instagram.
У ньому Оля повідомила, що повернулася з Парижа, і розказала, як по прибутті її та решту пасажирів літака перевіряли медики. Співачка закликала не панікувати та не забувати про захист i правила гігієни.
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А ще Полякова наголосила, що, передусім, потрібно залишатися людьми. Те, як українці зустріли своїх співвітчизників, евакуйованих із Уханя, артистка назвала "дикістю" та "кам'яним віком".
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Нагадаємо, раніше тему небезпечного вірусу в соцмережах підняли Тіна Кароль та Світлана Лобода.
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