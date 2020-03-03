"Не панікуйте і залишайтесь людьми": Полякова записала звернення про коронавірус

Співачка Оля Полякова спробувала розвіяти паніку, повязану з поширенням коронавірусу COVID-19 - принаймні серед своїх шанувальників.

Зірка записала відеозвернення для Instagram.

У ньому Оля повідомила, що повернулася з Парижа, і розказала, як по прибутті її та решту пасажирів літака перевіряли медики. Співачка закликала не панікувати та не забувати про захист i правила гігієни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 2 Мар 2020 в 7:15 PST

А ще Полякова наголосила, що, передусім, потрібно залишатися людьми. Те, як українці зустріли своїх співвітчизників, евакуйованих із Уханя, артистка назвала "дикістю" та "кам'яним віком".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 28 Фев 2020 в 6:14 PST

Нагадаємо, раніше тему небезпечного вірусу в соцмережах підняли Тіна Кароль та Світлана Лобода.

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