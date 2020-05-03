Наречена прем’єра Британії, Бориса Джонсона, Керрі Сімондс показала у мережі новонародженого сина та розсекретила його ім’я.

Хлопчика, який народився 29-го квітня в Лондоні, назвали Вілфредом.

Про це пише The Daily Mail з посиланням на закритий Instagram Сімондс.

"Знайомтеся з Вілфредом Лоурі Ніколасом, який народився 29.04.20 о 9 ранку. Вілфред на честь діда Бориса, Лоурі на честь мого діда, Ніколас – на честь лікарів Ніка Прайса та Ніка Харта, які минулого місяця врятували життя Бориса", - так представила сина у мережі Керрі Сімондс.

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У британській пресі одразу ж помітили, що малюк успадкував зачіску свого батька, адже народився з густим русявим волоссям.

Також новоспечена матуся подякувала команді лікарів пологового NHS, де вона народжувала

Джонсон, як і його син Вілфред, теж народився волохатим скріншот з The Daily Mail

Як відомо, на початку квітня Керрі Сімондс зізналася, що заразилася на коронавірус від свого нареченого. Джонсон, до речі, вийшов із карантина буквально за кілька днів до появи сина. Він тиждень провів у лікарні, де, як розказав в інтерв'ю The Sun, ледь не помер.

Джонсон зізнався, що, перебуваючи у лікарні Сент-Томас, він зосереджувався лише на "позитивних думках" про вагітну наречену, народження майбутнього сина та зустріч зі всіма своїми дітьми.

"Це був важкий момент, я не буду цього заперечувати. У них була стратегія зі сценарієм смерті "за сталінським типом". Я не був у чудовій формі, і я знав, що існують плани на випадок непередбачених обставин", - сказав Джонсон.

Саме на честь двох лікарів, які врятували йому життя у реанімації, Джонсон дав одне з імен синові – Ніколас.

Лікарі, завдяки яким Джонсон зміг побачити свого новонародженого сина - Нік Харт і Нік Прайс Скріншот з The Sun

Прем'єр-міністр розповів, як він вискакував на лікарняне ліжко у самих лише трусах-боксерках через дві години після закінчення інтенсивної терапії і "плескав у долоні як божевільний" на знак подяки медичним працівникам.

Нагадаємо, у 55-річного Бориса Джонсона є четверо нащадків від другої дружини Марини. Також у нього є 11-річна донька від арт-консультантки Хелен Макінтір, з якою він мав інтрижку. Крім того, Джонсону приписують і шосту дитину від роману з іншою жінкою.

Як пише The Daily Mail, розрив з Мариною викликав напруження у стосунках Бориса з чотирма дітьми від неї. Особливо після того, як у лютому він повідомив їм про заручини з Керрі Сімондс та очікування спільної дитини.