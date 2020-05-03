Наречена прем’єра Британії, Бариса Джонсона, Керрі Сімондс показала у мережі новонародженого сина та розсекретила його ім’я.

Хлопчика, який народився 29-го квітня в Лондоні, назвали Вілфредом.

Про це пише The Daily Mail з посиланням на закритий Instagram Сімондс.

"Знайомтеся з Вілфредом Лоурі Ніколасом, який народився 29.04.20 о 9 ранку. Вілфред на честь діда Бориса, Лоурі на честь мого діда, Ніколас – на честь лікарів Ніка Прайса та Ніка Харта, які минулого місяця врятували життя Бориса", - так представила сина у мережі Керрі Сімондс.

Також новоспечена матуся подякувала команді лікарів пологового NHS, де вона народжувала

Нагадаємо, на початку квітня Керрі Сімондс зізналася, що заразилася на коронавірус від свого нареченого. Джонсон, до речі, вийшов із карантина буквально за кілька днів до появи сина.