Британський прем'єр Джонсон та його наречена стали батьками

Середа, 29 квітня 2020, 12:15

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс стали батьками. У пари народився син.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника політика.

Дитина з'явилася на світ в одній із лікарень Лондона. Представник Джонсона запевнив, що і Керрі, і хлопчик почуваються дуже добре.

Новоспечених батьків поспішив привітати в Twitter президент Володимир Зеленський, який перед цим не забув і про день народження королеви Єлизавети.

Нагадаємо, Борис та його кохана перехворіли на коронавірус. 55-річний Джонсон деякий час навіть провів у відділенні інтенсивної терапії. У вагітної Сімондз же недуга протікала легше, вона була вдома.

Як відомо, для Бориса, який двічі був одружений, це шостий нащадок. Двох доньок і двох синів він має від ексдружини Марини Вілер і ще одну дівчинку від роману з артконсультанткою Хелен МакІнтайр.

Фото з Instagram Джонсона

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів