Британський прем'єр Джонсон та його наречена стали батьками

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс стали батьками. У пари народився син.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника політика.

UK Prime Minister Boris Johnson and partner Carrie Symonds have welcomed the birth of a baby boy at a London hospital, a spokesperson says https://t.co/Q3VIJukbQQ

Дитина з'явилася на світ в одній із лікарень Лондона вранці 29-го квітня. Представник Джонсона запевнив, що і Керрі, і хлопчик почуваються дуже добре.

Реклама:

Як пише The Daily Mail, свого часу пара говорила, що чекає народження малюка "на початку літа". Тож схоже, пологи в 32-річної Сімондс сталися передчасно.

Новоспечених батьків поспішив привітати в Twitter президент Володимир Зеленський, який перед цим не забув і про день народження королеви Єлизавети.

Oh boy, it's a boy! Congratulations and best wishes from #Ukraine to @BorisJohnson. Hope the mother and the newborn are happy and feeling well.