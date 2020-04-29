Британський прем'єр Джонсон та його наречена стали батьками

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс стали батьками. У пари народився син.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника політика.

UK Prime Minister Boris Johnson and partner Carrie Symonds have welcomed the birth of a baby boy at a London hospital, a spokesperson says https://t.co/Q3VIJukbQQ — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 29, 2020

Дитина з'явилася на світ в одній із лікарень Лондона. Представник Джонсона запевнив, що і Керрі, і хлопчик почуваються дуже добре.

Новоспечених батьків поспішив привітати в Twitter президент Володимир Зеленський, який перед цим не забув і про день народження королеви Єлизавети.

Oh boy, it's a boy! Congratulations and best wishes from #Ukraine to @BorisJohnson. Hope the mother and the newborn are happy and feeling well. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 29, 2020

Нагадаємо, Борис та його кохана перехворіли на коронавірус. 55-річний Джонсон деякий час навіть провів у відділенні інтенсивної терапії. У вагітної Сімондз же недуга протікала легше, вона була вдома.

Як відомо, для Бориса, який двічі був одружений, це шостий нащадок. Двох доньок і двох синів він має від ексдружини Марини Вілер і ще одну дівчинку від роману з артконсультанткою Хелен МакІнтайр.

Фото з Instagram Джонсона