Тодоренко випустила фільм про домашнє насильство
Телеведуча Регіна Тодоренко знайшла спосіб реабілітуватися після скандалу через її слова про домашнє насилля.
Вона зробила фільм на цю тему, щоби допомогти всім, хто знає про насильство з власного досвіду.
"А що я зробила, щоб допомогти?" - запитує себе Регіна.
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"Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з провідними експертами в області домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися забобонів в цьому питанні і - найголовніше - розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось із ваших знайомих", - зауважує Тодоренко.
"Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, значить все було не дарма", - наголосила вона.
Нагадаємо, тиждень тому російський глянець позбавив Тодоренко звання "Жінка року" через її висловлення про домашнє насильство. Потім з телеведучою почали зупиняти рекламні кампанії відомі бренди. Але деякі селебріті публічно виступили на захист Тодоренко.