Карантин довів: Марго Роббі, Камерон Діаз та інші актриси віртуально дали одна одній стусанів. ВІДЕО

Мабуть, такої епічної жіночої бійки досі не бачив світовий сінематограф. Камерон Діаз, Скарлетт Йохансон, Дрю Беррімор, Холлі Беррі, Марго Роббі, Зої Салдана, Тенді Ньютон та інші відомі актриси взялися лупцювати одна одну заради інтернет-челенджа.

Запустила його відома каскадерка Зої Белл.

Про це пише The Huffington Post.

Звісно, гамселили, роздавали стусани та ляпаси, жбурляли та копали одна одну жінки не по-справжньому, а з дотриманням умов карантину. Приєдналася до челенджу #BossBitchChallenge і юна зіронька "Одного разу... в Голлівуді", 11-річна Джулія Баттерс.

Ідею Белл підкинули учні школи школи каскадерів у Франції, котрі у квітні зняли таке відео, і воно стало вірусним.

"Ось! Лупцюємо нудьгу локдауна разом із найкрутішими! Леді, ви всі - мої героїні", - зізналася Зої.

Нагадаємо, Метью МакКонахі на карантині зняв власний вестерн.

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