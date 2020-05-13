61-річна Мадонна посвітила принадами у сексі-спідньому. ФОТО

Американська співачка Мадонна нині сумує без своїх епатажних витівок перед публікою на сцені та надолужує в Instagram.

61-річна діва поділилася двома зухвалими фото у спідньому.

Пустунка Мадж на карантині робить сміливі фото в ванній

Іще Мадж оголосила, що нарешті почне отримувати регенеративну терапію для свого колінного суглоба, який мучив її болем цілих вісім місяців. Співачка сподівається незабаром змогти стрибати.

Зірці 61

Нагадаємо, подейкують, що апетитна дупця, яку демонструє Мадонна на фото, не зовсім її. Рік тому артистка буцімто збільшила п'яту точку за допомогою імплантів.

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