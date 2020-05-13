61-річна Мадонна посвітила принадами у сексі-спідньому. ФОТО

Американська співачка Мадонна нині сумує без своїх епатажних витівок перед публікою на сцені та надолужує в Instagram.

61-річна діва поділилася двома зухвалими фото у спідньому.

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Іще Мадж оголосила, що нарешті почне отримувати регенеративну терапію для свого колінного суглоба, який мучив її болем цілих вісім місяців. Співачка сподівається незабаром змогти стрибати.

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Зірці 61

Нагадаємо, подейкують, що апетитна дупця, яку демонструє Мадонна на фото, не зовсім її. Рік тому артистка буцімто збільшила п'яту точку за допомогою імплантів.

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