Які часи, такі й концерти: Мадонна у себе в ванній співає у гребінець. ВІДЕО

Американська співачка Мадонна, схоже, нескоро знову матиме змогу співати на сцені в багатотисячних залах.

61-річна зірка, яка нудиться на карантині, влаштувала перформенс у своїй ванній кімнаті.

Вона виконала фрагмент свого хіта "Vogue", але надала тексту актуальності.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 20 Мар 2020 в 8:37 PDT

"... Пасти більше нема, о, ні, ми поїмо смаженої риби, так", - заспівала Мадж.

Нагададаємо, днями Ґал Ґадот, Наталі Портман, Sia, Джеймі Дорнан, Кая Гербер та інші зірки організували "Instagram-хор" і виконали пісню Джона Леннона "Imagine".

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