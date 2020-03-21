Які часи, такі й концерти: Мадонна у себе в ванній співає у гребінець. ВІДЕО
Американська співачка Мадонна, схоже, нескоро знову матиме змогу співати на сцені в багатотисячних залах.
61-річна зірка, яка нудиться на карантині, влаштувала перформенс у своїй ванній кімнаті.
Вона виконала фрагмент свого хіта "Vogue", але надала тексту актуальності.
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"... Пасти більше нема, о, ні, ми поїмо смаженої риби, так", - заспівала Мадж.
Нагададаємо, днями Ґал Ґадот, Наталі Портман, Sia, Джеймі Дорнан, Кая Гербер та інші зірки організували "Instagram-хор" і виконали пісню Джона Леннона "Imagine".
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