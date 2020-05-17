Барбершоп на хаті: Цукерберг показав, як його стриже дружина
Неділя, 17 травня 2020, 13:23
Засновник Facebook Марк Цукерберг - один із дуже багатьох, кому на час карантину довелося забути про перукарні. На щастя, в його дружини Прісцилли руки ростуть із правильного місця.
Кохану за роботою підприємець показав у соцмережі.
"Нова реальність: цей локдаун триває вже дві стрижки", - повідомив Марк.
Нагадаємо, ці двоє побралися в 2012-му та виховують двох доньок, Макс та Огаст.
Як відомо, раніше постригти сама себе напідпитку наважилася співачка Пінк і потім про це пожалкувала.
Фото з Facebook Цукерберга
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