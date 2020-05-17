Барбершоп на хаті: Цукерберг показав, як його стриже дружина

Засновник Facebook Марк Цукерберг - один із дуже багатьох, кому на час карантину довелося забути про перукарні. На щастя, в його дружини Прісцилли руки ростуть із правильного місця.

Кохану за роботою підприємець показав у соцмережі.

"Нова реальність: цей локдаун триває вже дві стрижки", - повідомив Марк.

Йой, Марку, як ми тебе розуміємо...

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Нагадаємо, ці двоє побралися в 2012-му та виховують двох доньок, Макс та Огаст.

Як відомо, раніше постригти сама себе напідпитку наважилася співачка Пінк і потім про це пожалкувала.

Фото з Facebook Цукерберга