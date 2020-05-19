"Вірус помер": депутатка Богуцька вигуляла в Раду плетену маску з дірками
Верховна Рада ще не встигла забути появу депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко в гіпюровій масці, аж ось наспіла нова зухвала модна заява.
Зе-депутатка Єлизавета Богуцька з'явилася в в плетеній масці-"авосьці".
Своїм луком Ліза поділилася в Facebook.
Схоже, своєю витівкою народна обраниця протестує проти вимог щодо обов'язкового носіння масок та вимірювання температури.
"Сьогодні вранці при вході в Парламент виявилося, що в мене температура ледве набирає 34°С. Холону. Згодом зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єру моєї коронної маски!", - заявила Богуцька.
Нагадаємо, раніше маскою в стилі БДСМ епатував мережу політолог Вадим Карасьов.
Фото з Facebook Богуцької
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