"Вірус помер": депутатка Богуцька вигуляла в Раду плетену маску з дірками

Верховна Рада ще не встигла забути появу депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко в гіпюровій масці, аж ось наспіла нова зухвала модна заява.

Зе-депутатка Єлизавета Богуцька з'явилася в в плетеній масці-"авосьці".

Своїм луком Ліза поділилася в Facebook.

Ось так Ліза Богуцька прийшла на роботу

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Схоже, своєю витівкою народна обраниця протестує проти вимог щодо обов'язкового носіння масок та вимірювання температури.

"Сьогодні вранці при вході в Парламент виявилося, що в мене температура ледве набирає 34°С. Холону. Згодом зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єру моєї коронної маски!", - заявила Богуцька.

Нагадаємо, раніше маскою в стилі БДСМ епатував мережу політолог Вадим Карасьов.

Фото з Facebook Богуцької

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