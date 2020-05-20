Лорак влаштувала дефіле в різних вбраннях і посвітила животом у TikTok

Дедалі більше світових зірок відкривають для себе мережу TikTok, не стала пасти задніх i співачка Ані Лорак. Щоправда, для дебюту зірка вирішила не знімати якесь смішне музичне відео, а ліпше покрасуватися в різних вбраннях.

Кароліна влаштувала мінідефіле та похизувалася стрункою фігуркою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 19 Май 2020 в 2:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 20 Май 2020 в 12:29 PDT

Нагадаємо, переживши болісне розлучення, Лорак заявила, що зневірилася в заміжжі. Тепер у неї на першому місці вона сама, як жінка і як мати.

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