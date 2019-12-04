Лорак у новому кліпі посвітила сідницями з-під ультраміні та пішла купатися. ВІДЕО
До наступного "Зе-параду" Дня незалежності ще півроку, тож у режисера Алана Бадоєва є трохи часу для того, щоби познімати кліпи для зірок, зокрема для співачки Ані Лорак.
Світ побачило відео на її пісню "Мы нарушаем".
41-річна Кароліна у кліпі щедро світить тілом, розгулюючи в топі й куцій спідничці.
Пройшовшись босоніж вулицею, цими самими ногами та не знявши одягу співачка прямує у басейн, а через камери спостереження нею милується якийсь парубок. До нього вона, вочевидь, приходить у кінці кліпу з букетом і чашкою чаю чи кави.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, в цьому році Лорак встигла розлучитися та закрутити новий роман із молодшим за себе чоловіком.
Відео з YouTube
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