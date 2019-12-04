Лорак у новому кліпі посвітила сідницями з-під ультраміні та пішла купатися. ВІДЕО

До наступного "Зе-параду" Дня незалежності ще півроку, тож у режисера Алана Бадоєва є трохи часу для того, щоби познімати кліпи для зірок, зокрема для співачки Ані Лорак.

Світ побачило відео на її пісню "Мы нарушаем".

41-річна Кароліна у кліпі щедро світить тілом, розгулюючи в топі й куцій спідничці.

41-річна Кароліна для кліпу вдяглася мов школярка-чірлідерка

Сексі-кліп для співачки зняв Алан Бадоєв

Цікавий ракурс!

Це авто Maserati, і воно ось-ось полетить у прірву

Пройшовшись босоніж вулицею, цими самими ногами та не знявши одягу співачка прямує у басейн, а через камери спостереження нею милується якийсь парубок. До нього вона, вочевидь, приходить у кінці кліпу з букетом і чашкою чаю чи кави.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, в цьому році Лорак встигла розлучитися та закрутити новий роман із молодшим за себе чоловіком.

Відео з YouTube

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