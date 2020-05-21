"Інша" Тимошенко, жінки Порошенка та Саакашвілі в синьому привітали з Днем вишиванки. ОНОВЛЕНО
21-го травня політики традиційно вітають із Днем вишиванки пафосними дописами у соцмережах.
Особливо цього року дали собі волю експрезидент Петро Порошенко та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Петро Олексійович підготував цілий ролик, на якому його дружина Марина з дочками Євгенією та Олександрою у вишиванках розказують про те, яким потужним символом є наша національна сорочка.
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А Леді Ю в ошатній вишиванці з крупною вишивкою написала, що коли вона її вдягає, то навіть почувається іншою.
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Сьогодні День української вишиванки. Був у нашій країні час, коли вдягання вишиванки було громадянським вчинком, сповненим ризику. За це могли заарештувати, або внести до списку «неблагонадійних». А потім, пізніше, були й такі часи, коли вишиванку вдягали, щоб отримати посаду чи зробити політичну кар’єру. Вишиванка пережила і скрутні часи, і дні позірної популярності. Бо це – справжня, реальна цінність. Поза часом, поза кон’юнктурою. Це – чиста краса, чиста енергетика й сила Українського Серця, Українського Духу… Можливо, це якась метафізика, але мені по-іншому мислиться, коли я вдягаю вишиту сорочку. Та й сама я, здається, трохи інша… Це дуже сильне відчуття, яке важко пояснити словами… Сьогодні я вдягаю вишиванку і знаю, що ми переживемо й здолаємо будь-яку скруту, будь-яку пандемію, будь-які негаразди… Так вона дає мені відчувати життя… Сорочку мати вишила мені… Червоне – то любов, а чорне – то журба… Дуже хочу, щоб у нашому з вами житті було значно більше любові, значно більше щастя… Хай так буде! Зі святом всіх небайдужих!
Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі показався у синій вишиванці, яку купив на Калинівському ринку у Чернівцях.
Депутатка Ірина Геращенко виклала цілу підбірку фото з Дня вишиванки у Раді з різних років.
З новоспечених депутатів одним із перших свою вишиванку показав спортсмен Жан Беленюк.
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Мер Києва Віталій Кличко привітав із Днем вишиванки у всіх соцмережах по-різному.
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Друзі! Вітаю всіх із Днем вишиванки! Сьогодні одягнув нову, яку мені подарували нещодавно. ⠀ Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І показувати, що ми - гідні українці. Показувати своїми справами і своєю любов'ю до рідного міста, до України!
Прем'єр Денис Шмигаль привітав у Телеграмі.
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко показався у вишиванці та показав вишиванку для новонародженого сина.
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День вишиванки в Україні відзначається в третій четвер травня. У 2020 році свято припадає на 21 травня. Свято було засноване в Чернівцях у 2006 році. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запропонували ідею акції “Всесвітній день вишиванки” та прийшли на заняття одного дня у традиційному українському одязі. Спочатку акцію підтримали кілька десятків студентів та викладачів вишу, але згодом свято вийшло на всеукраїнський рівень, до нього приєдналася українська діаспора по всьому світу, а також охочі підтримати Україну. Зі Святом Браття Українці☝️
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Сьогодні в Україні – День Вишиванки. Люблю цей день за традиції, за кольори, за настрій, за дух, який охоплює міста та села. Мільйони українців дістають свої вишиті сорочки, сукні, прикраси – і демонструють власну приналежність. Приналежність до українського народу, його історії та культури. І насправді не так важливо – вишили ви сорочку самостійно, купили десь у бабусі в селі чи просто замовили в магазині. Важливо: які смисли ви вкладаєте, коли одягаєте ваші вишиванки, та які емоції вас переповнюють. Вдячний нашим предками за таку красу українського національного оздоблення та його змістовність. Гордий кожного разу одягати свою сорочку саме у цій країні, у ці часи. Давайте робити це частіше
Президент Володимир Зеленський та перша леді привітали з Днем вишиванки одними з перших. А зірки шоубізу влаштували у мережі справжній вишиванковий парад.