"Інша" Тимошенко, жінки Порошенка та Саакашвілі в синьому привітали з Днем вишиванки
21-го травня політики традиційно вітають із Днем вишиванки пафосними дописами у соцмережах.
Особливо цього року дали собі волю експрезидент Петро Порошенко та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Петро Олексійович підготував цілий ролик, на якому його дружина Марина з дочками Євгенією та Олександрою у вишиванках розказують про те, яким потужним символом є наша національна сорочка.
А Леді Ю в ошатній вишиванці з крупною вишивкою написала, що коли вона її вдягає, то навіть почувається іншою.
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Сьогодні День української вишиванки. Був у нашій країні час, коли вдягання вишиванки було громадянським вчинком, сповненим ризику. За це могли заарештувати, або внести до списку «неблагонадійних». А потім, пізніше, були й такі часи, коли вишиванку вдягали, щоб отримати посаду чи зробити політичну кар’єру. Вишиванка пережила і скрутні часи, і дні позірної популярності. Бо це – справжня, реальна цінність. Поза часом, поза кон’юнктурою. Це – чиста краса, чиста енергетика й сила Українського Серця, Українського Духу… Можливо, це якась метафізика, але мені по-іншому мислиться, коли я вдягаю вишиту сорочку. Та й сама я, здається, трохи інша… Це дуже сильне відчуття, яке важко пояснити словами… Сьогодні я вдягаю вишиванку і знаю, що ми переживемо й здолаємо будь-яку скруту, будь-яку пандемію, будь-які негаразди… Так вона дає мені відчувати життя… Сорочку мати вишила мені… Червоне – то любов, а чорне – то журба… Дуже хочу, щоб у нашому з вами житті було значно більше любові, значно більше щастя… Хай так буде! Зі святом всіх небайдужих!
Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі показався у синій вишиванці, яку купив на Калинівському ринку у Чернівцях.
Депутатка Ірина Геращенко виклала цілу підбірку фото з Дня вишиванки у Раді з різних років.
З новоспечених депутатів одним із перших свою вишиванку показав спортсмен Жан Беленюк.
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Мер Києва Віталій Кличко привітав із Днем вишиванки у всіх соцмережах по-різному.
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Друзі! Вітаю всіх із Днем вишиванки! Сьогодні одягнув нову, яку мені подарували нещодавно. ⠀ Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І показувати, що ми - гідні українці. Показувати своїми справами і своєю любов'ю до рідного міста, до України!
Президент Володимир Зеленський та перша леді привітали з Днем вишиванки одними з перших. А зірки шоубізу влаштували у мережі справжній вишиванковий парад.