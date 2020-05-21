"Інша" Тимошенко, жінки Порошенка та Саакашвілі в синьому привітали з Днем вишиванки

Четвер, 21 травня 2020, 12:27

21-го травня політики традиційно вітають із Днем вишиванки пафосними дописами у соцмережах.

Особливо цього року дали собі волю експрезидент Петро Порошенко та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Петро Олексійович підготував цілий ролик, на якому його дружина Марина з дочками Євгенією та Олександрою у вишиванках розказують про те, яким потужним символом є наша національна сорочка.

А Леді Ю в ошатній вишиванці з крупною вишивкою написала, що коли вона її вдягає, то навіть почувається іншою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сьогодні День української вишиванки. Був у нашій країні час, коли вдягання вишиванки було громадянським вчинком, сповненим ризику. За це могли заарештувати, або внести до списку «неблагонадійних». А потім, пізніше, були й такі часи, коли вишиванку вдягали, щоб отримати посаду чи зробити політичну кар’єру. Вишиванка пережила і скрутні часи, і дні позірної популярності. Бо це – справжня, реальна цінність. Поза часом, поза кон’юнктурою. Це – чиста краса, чиста енергетика й сила Українського Серця, Українського Духу… Можливо, це якась метафізика, але мені по-іншому мислиться, коли я вдягаю вишиту сорочку. Та й сама я, здається, трохи інша… Це дуже сильне відчуття, яке важко пояснити словами… Сьогодні я вдягаю вишиванку і знаю, що ми переживемо й здолаємо будь-яку скруту, будь-яку пандемію, будь-які негаразди… Так вона дає мені відчувати життя… Сорочку мати вишила мені… Червоне – то любов, а чорне – то журба… Дуже хочу, щоб у нашому з вами житті було значно більше любові, значно більше щастя… Хай так буде! Зі святом всіх небайдужих!

Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) 20 Май 2020 в 11:04 PDT

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі показався у синій вишиванці, яку купив на Калинівському ринку у Чернівцях. 

 

"Головне — щоб вишиванка була у серці, але носити її теж приємно! З Днем вишиванки, Україно!", - написав експрезидент Грузії

Депутатка Ірина Геращенко виклала цілу підбірку фото з Дня вишиванки у Раді з різних років. 

З новоспечених депутатів одним із перших свою вишиванку показав спортсмен Жан Беленюк. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мой прикид на сегодня 😁 с днём вышиванки 😉🇺🇦

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 21 Май 2020 в 12:22 PDT

Мер Києва Віталій Кличко привітав із Днем вишиванки у всіх соцмережах по-різному.

@klitschko.v

##вишиванка ##деньвишиванки

♬ Вишиванка - Віталій Свирид

Президент Володимир Зеленський та перша леді привітали з Днем вишиванки одними з перших.  А зірки шоубізу влаштували у мережі справжній вишиванковий парад.

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів