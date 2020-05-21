21-го травня політики традиційно вітають із Днем вишиванки пафосними дописами у соцмережах.

Особливо цього року дали собі волю експрезидент Петро Порошенко та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Петро Олексійович підготував цілий ролик, на якому його дружина Марина з дочками Євгенією та Олександрою у вишиванках розказують про те, яким потужним символом є наша національна сорочка.

А Леді Ю в ошатній вишиванці з крупною вишивкою написала, що коли вона її вдягає, то навіть почувається іншою.

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі показався у синій вишиванці, яку купив на Калинівському ринку у Чернівцях.

"Головне — щоб вишиванка була у серці, але носити її теж приємно! З Днем вишиванки, Україно!", - написав експрезидент Грузії

Депутатка Ірина Геращенко виклала цілу підбірку фото з Дня вишиванки у Раді з різних років.

З новоспечених депутатів одним із перших свою вишиванку показав спортсмен Жан Беленюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой прикид на сегодня 😁 с днём вышиванки 😉🇺🇦 Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 21 Май 2020 в 12:22 PDT

Мер Києва Віталій Кличко привітав із Днем вишиванки у всіх соцмережах по-різному.

Президент Володимир Зеленський та перша леді привітали з Днем вишиванки одними з перших. А зірки шоубізу влаштували у мережі справжній вишиванковий парад.