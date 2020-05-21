Подкопаєва, Бужинська та Федишин зі своїми чоловіками влаштували парад вишиванок у мережі. ДОПОВНЮЄТЬСЯ
Четвер, 21 травня 2020, 11:53
Щороку в День вишиванки стрічки Instagram та Facebook стають надзвичайно красивими. Свій барвистий внесок у цю справу традиційно вносять і зірки.
У вишиванках знялися, зокрема, гімнастка Лілія Подкопаєва, співачки Ірина Федишин, Софія Ротару, Настя Каменських, Камалія та Віка з "НеАнгелов". Із чоловіків яскраво виступив Олександр Пономарьов.
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Оригінальний вишиванко-лук представила Ірина Білик.
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А Катерина Бужинська вбрала у вишиванки всю свою сім'ю і вже потроху почала показувати широкому загалові обличчя молодших діток.
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