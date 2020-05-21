Щороку в День вишиванки стрічки Instagram та Facebook стають надзвичайно красивими. Свій барвистий внесок у цю справу традиційно вносять і зірки.

У вишиванках знялися, зокрема, гімнастка Лілія Подкопаєва, співачки Ірина Федишин, Софія Ротару, Настя Каменських, Камалія та Віка з "НеАнгелов". Із чоловіків яскраво виступив Олександр Пономарьов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 21 Май 2020 в 12:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 20 Май 2020 в 11:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official) 20 Май 2020 в 10:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 21 Май 2020 в 2:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack) 21 Май 2020 в 12:40 PDT

Оригінальний вишиванко-лук представила Ірина Білик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 21 Май 2020 в 1:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 21 Май 2020 в 12:52 PDT

А Катерина Бужинська вбрала у вишиванки всю свою сім'ю і вже потроху почала показувати широкому загалові обличчя молодших діток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska) 20 Май 2020 в 11:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova) 21 Май 2020 в 1:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 21 Май 2020 в 1:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 21 Май 2020 в 2:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial) 21 Май 2020 в 2:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 21 Май 2020 в 3:04 PDT