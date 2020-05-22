Карантин розкриває таланти: Опра Вінфрі виростила гігантську капусту
22 травня 2020, 15:56
Карантин через пандемію коронавірусу добряче струсонув світову економіку, а деякі галузі, зокрема шоубізнес, узагалі фактично паралізував. Але телеведуча Опра Вінфрі не жаліється. Вона знайшла собі нове заняття - городництво.
Своє досягнення, капустину вона представила в Instagram.
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Як наголосила Опра, виростила вона її без жодної "хімії".
"Локдаун не зупиняє ріст усього зеленого. Городництво приносить мені багато радості", - поділилася зірка.
Нагадаємо, зірка "Відьмака" Генрі Кавілл на карантині пече хліб. А музикант Род Стюарт нарешті навів лад у гаражі.
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