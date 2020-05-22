Карантин розкриває таланти: Опра Вінфрі виростила гігантську капусту

Карантин через пандемію коронавірусу добряче струсонув світову економіку, а деякі галузі, зокрема шоубізнес, узагалі фактично паралізував. Але телеведуча Опра Вінфрі не жаліється. Вона знайшла собі нове заняття - городництво.

Своє досягнення, капустину вона представила в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oprah (@oprah) 21 Май 2020 в 12:46 PDT

Як наголосила Опра, виростила вона її без жодної "хімії".

"Локдаун не зупиняє ріст усього зеленого. Городництво приносить мені багато радості", - поділилася зірка.

Нагадаємо, зірка "Відьмака" Генрі Кавілл на карантині пече хліб. А музикант Род Стюарт нарешті навів лад у гаражі.

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