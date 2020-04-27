Найкраща гіфка карантину: Меріл Стріп у халаті п'є коктейль та співає на Zoom-вечірці

Завдяки американській акторці Меріл Стріп народився мем, якого, мабуть, усі чекали з самісінького початку карантину.

Відео зі вбраною в домашній халат 70-річною зіркою, яка п'є та співає з приятельками на Zoom-вечірці, розлетілося на гіфки.

Here’s the Meryl martini quarantine gif I didn’t know I needed until tonight. #Sondheim90Concert pic.twitter.com/llcO0OGHAK — Michelle Collins (@michcoll) April 27, 2020

У такий незвичний спосіб Стріп та її колеги святкували 90-річчя композитора Стівена Сондхайма. Не маючи змоги привітати його особисто, актори співали пісні з його мюзиклів, і вийшов цілий концерт тривалістю в понад 2 години.

Як пише Entertainment Tonight, Меріл Стріп, Крістін Баранскі та Одра МакДоналд виконали "The Ladies Who Lunch" із мюзиклу "Компанія".

"Меріл Стріп та її здатність зіграти всіх нас на карантині, вау, оце міць", - захоплюються актрисою в Twitter.

Окремий захват інтернет-користувачів викликало те, що Стріп після коктейлю перейшла до віскі безпосередньо з пляшки.

Meryl Streep being the perfect quarantine mood

#Sondheim90Concert pic.twitter.com/9dTsFtb1qF — Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020

MERYL STREEP IN QUARANTINE IS SUCH A MOOD pic.twitter.com/QSNdgsGOgn — Sofi (@dobbypfvr) April 27, 2020

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