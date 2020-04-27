Найкраща гіфка карантину: Меріл Стріп у халаті п'є коктейль та співає на Zoom-вечірці

Завдяки американській акторці Меріл Стріп народився мем, якого, мабуть, усі чекали з самісінького початку карантину.

Відео зі вбраною в домашній халат 70-річною зіркою, яка п'є та співає з приятельками на Zoom-вечірці, розлетілося на гіфки.

Here’s the Meryl martini quarantine gif I didn’t know I needed until tonight. #Sondheim90Concert pic.twitter.com/llcO0OGHAK — Michelle Collins (@michcoll) April 27, 2020

У такий незвичний спосіб Стріп та її колеги святкували 90-річчя композитора Стівена Сондхайма. Не маючи змоги привітати його особисто, актори співали пісні з його мюзиклів, і вийшов цілий концерт тривалістю в понад 2 години.

Як пише Entertainment Tonight, Меріл Стріп, Крістін Баранскі та Одра МакДоналд виконали "The Ladies Who Lunch" із мюзиклу "Компанія".

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"Меріл Стріп та її здатність зіграти всіх нас на карантині, вау, оце міць", - захоплюються актрисою в Twitter.

Окремий захват інтернет-користувачів викликало те, що Стріп після коктейлю перейшла до віскі безпосередньо з пляшки.

Meryl Streep being the perfect quarantine mood

#Sondheim90Concert pic.twitter.com/9dTsFtb1qF — Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020

MERYL STREEP IN QUARANTINE IS SUCH A MOOD pic.twitter.com/QSNdgsGOgn — Sofi (@dobbypfvr) April 27, 2020

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