Найкраща гіфка карантину: Меріл Стріп у халаті п'є коктейль та співає на Zoom-вечірці

Завдяки американській акторці Меріл Стріп народився мем, якого, мабуть, усі чекали з самісінького початку карантину.

Відео зі вбраною в домашній халат 70-річною зіркою, яка п'є та співає з приятельками на Zoom-вечірці, розлетілося на гіфки.

Here’s the Meryl martini quarantine gif I didn’t know I needed until tonight. #Sondheim90Concert pic.twitter.com/llcO0OGHAK