"Toosie Slide": 82-річний Ентоні Хопкінс запалив у танцювальному челенджі. ВІДЕО

Британський та американський актор Ентоні Хопкінс продовжує блискучо розважатися на карантині. Спочатку він тішив музикою свого кота Нібло, а тепер відкрив для себе TikTok-челенджі.

82-річний сер Ентоні приєднався до "вірусного" #toosieslidechallenge. Як і співається в композиції репера Дрейка, актор "підняв праву ногу, сковзнув лівою, підняв ліву, сковзнув правою".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) 7 Май 2020 в 5:04 PDT

"Я запізнився за цю вечірку... та краще пізно, ніж ніколи", - написав Хопкінс.

Він номінував Сильвестра Сталлоне та Арнольда Шварценеггера. У відеозверненні він трохи подражнив колег, викликав Роккі на бій, згадав легендарну фразу "I'll be back" та передав привіт віслючку.

Нагадаємо, голлівудські актриси днями підхопили кумедний челендж із Instagram-бійками.

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