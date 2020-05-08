"Toosie Slide": 82-річний Ентоні Хопкінс запалив у танцювальному челенджі. ВІДЕО
Британський та американський актор Ентоні Хопкінс продовжує блискучо розважатися на карантині. Спочатку він тішив музикою свого кота Нібло, а тепер відкрив для себе TikTok-челенджі.
82-річний сер Ентоні приєднався до "вірусного" #toosieslidechallenge. Як і співається в композиції репера Дрейка, актор "підняв праву ногу, сковзнув лівою, підняв ліву, сковзнув правою".
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"Я запізнився за цю вечірку... та краще пізно, ніж ніколи", - написав Хопкінс.
Він номінував Сильвестра Сталлоне та Арнольда Шварценеггера. У відеозверненні він трохи подражнив колег, викликав Роккі на бій, згадав легендарну фразу "I'll be back" та передав привіт віслючку.
Нагадаємо, голлівудські актриси днями підхопили кумедний челендж із Instagram-бійками.
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