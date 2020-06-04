Фізкультхвилинка: Кароль "бігає" по стіні. Гіпнотичне ВІДЕО
Четвер, 4 червня 2020, 13:33
Хоча співачка Тіна Кароль на карантині й ласувала десертом від улюбленого сина, в калорійних смаколиків нема жодного шансу позначитися на її фігурі. А все тому, що зірка дружить зі спортом.
Фрагмент чергового воркауту, де Тіна "забігає" на стіну, з'явився в мережі.
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Нагадаємо, тренування в Кароль досить різноманітні. Вона стрибає на скакалці, займається йогою і про розтяжку не забуває.
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