Фізкультхвилинка: Кароль "бігає" по стіні. Гіпнотичне ВІДЕО

Хоча співачка Тіна Кароль на карантині й ласувала десертом від улюбленого сина, в калорійних смаколиків нема жодного шансу позначитися на її фігурі. А все тому, що зірка дружить зі спортом.

Фрагмент чергового воркауту, де Тіна "забігає" на стіну, з'явився в мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 3 Июн 2020 в 5:15 PDT

Нагадаємо, тренування в Кароль досить різноманітні. Вона стрибає на скакалці, займається йогою і про розтяжку не забуває.

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