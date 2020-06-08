Зеленський про свою жінку: Для мене вона важливіша як дружина, ніж як перша леді

Президент Володимир Зеленський зізнався, що за рік у політиці його стосунки з дружиною Оленою стали лише міцнішими.

Але він хвилюється через те, що люди часто ставляться до першої леді несправедливо та поводяться неетично.

Саме тому гарант всерйоз замислився про створення закону, який регулюватиме інститут першої леді.

Про це він розповів кореспондентам "Української правди" під час відрядження у Хмельницькому.

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За словами Зеленського, його дружина часто стикається з безпідставною критикою. Як приклад він згадав ситуацію з лікарем, який повівся, на його думку, неправильно.

"У нас була так історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона (перша леді - ред..) писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли на коронавірус. І навіть всім тим, які не лікували хворих на коронавірус, а просто в житті захворіли на нього. Писала листи, але не хотіла на цьому піаритися", - почав розповідати президент.

"Антипіар їй зробила людина, яка відповіла: Що це за листи? Де мої 300 відсотків (надбавки – ред..)? Нажаль, цей лікар не міг отримати ці 300 відсотків, бо він не рятував людей від коронавірусу. А цю надбавку можуть отримувати лише лікарі, які боролися з коронавірусом, які ризикували свої життям", - пояснив Зеленський.

Президент зауважив, що, на його думку, ця людина повела себе неетично та образливо. Бо надбавки та зарплатня не залежать від першої леді.

"Що повинна була зробити перша леді? Вона робить дійсно багато речей. Без піару. Я їй кажу, що вона має про все розповідати (загалу – ред..). Але я не хочу її змінювати. Вона для мене важливіша як моя дружина, матір моїх дітей, ніж як перша леді", - наголосив Зеленський.

"Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді. Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні у майбутньому, повинні бути обов’язки. Я так вважаю. Серйозно кажу", - заявив президент.

"Тоді люди, обираючи президента, будуть розуміти, що робитиме перша леді. Не будуть в неї запитувати (чим вона займається - УП). Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною та її помічниками законопроєкт на законодавчому рівні, закріпити це питання. Тут не потрібне ніяке бюджетне фінансування", - повідомив президент.

Зеленські хочуть врегулювати інститут першої леді на рівні законодавства

Фото з офіційних соцмереж