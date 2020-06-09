Пенетьєрі завела Instagram та показала в ньому нове тату і Кличка
Американська акторка Хейден Пенетьєрі нарешті завела собі Instagram та порадувала шанувальників.
По-перше, 30-річна зірка, якій закидали зловживання алкоголем, дуже добре виглядає. По-друге, серед підписників Хейден нема Браяна Хікерсона, який її бив.
І вона на чоловіка теж не підписана, що вказує на те, що він перейшов у категорію ексбойфрендів.
Натомість, схоже, Пенетьєрі продовжує підтримувати добрі стосунки з боксером Володимиром Кличком, із яким у них є спільна донька Кая Євдокія.
Актриса опублікувала відеозвернення спортсмена на тему неприпустимості расизму.
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Нагадаємо, Хейден і Володимир були разом 9 років, але з весіллям не поспішали. То актриса спочатку хотіла схуднути, то її наречений вважав, що спочатку має настати мир в Україні. У 2018-му пара розійшлася, а у житті Пенетьєрі з'явився Хікерсон.
Як відомо, Каї Євдокії, яку вдома звуть Дусею, зараз п'ять років. Вона живе з батьком, а з зірковою матір'ю час від часу бачиться.
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