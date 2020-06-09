Пенетьєрі завела Instagram та показала в ньому нове тату і Кличка

Американська акторка Хейден Пенетьєрі нарешті завела собі Instagram та порадувала шанувальників.

По-перше, 30-річна зірка, якій закидали зловживання алкоголем, дуже добре виглядає. По-друге, серед підписників Хейден нема Браяна Хікерсона, який її бив.

І вона на чоловіка теж не підписана, що вказує на те, що він перейшов у категорію ексбойфрендів.

Тепер у Хейден є фотоблог

Актриса розійшлася з бойфрендом, який її бив?

Натомість, схоже, Пенетьєрі продовжує підтримувати добрі стосунки з боксером Володимиром Кличком, із яким у них є спільна донька Кая Євдокія.

Актриса опублікувала відеозвернення спортсмена на тему неприпустимості расизму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere) 7 Июн 2020 в 1:56 PDT

Пенетьєрі засвітила своє нове тату "око Ра"

Нагадаємо, Хейден і Володимир були разом 9 років, але з весіллям не поспішали. То актриса спочатку хотіла схуднути, то її наречений вважав, що спочатку має настати мир в Україні. У 2018-му пара розійшлася, а у житті Пенетьєрі з'явився Хікерсон.

Як відомо, Каї Євдокії, яку вдома звуть Дусею, зараз п'ять років. Вона живе з батьком, а з зірковою матір'ю час від часу бачиться.

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